Defensa Civil contará con Centro Tecnológico Regional para fortalecer la gestión de riesgos de Monseñor Nouel

Monseñor Nouel.– En un paso trascendental para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo de desastres en la República Dominicana, el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel anunció este martes la construcción de un moderno Centro Tecnológico y de Capacitación de la Defensa Civil, una infraestructura que servirá como referente regional para la formación, el monitoreo y la preparación ante emergencias.

La obra, que contará con una inversión de RD$15.5 millones, fue anunciada durante un acto encabezado por la gobernadora provincial, Adela Tejada, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas.

Durante su intervención, Salas destacó que la construcción del centro materializa un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader hace dos años y agradeció el respaldo del Consejo para hacer realidad una iniciativa de alto impacto para la seguridad y resiliencia de la población.

“Esta inversión trasciende la construcción de una edificación. Estamos creando una plataforma tecnológica y de formación especializada que fortalecerá las capacidades de monitoreo, análisis y respuesta ante emergencias en toda la región central del Cibao. Será un espacio estratégico para la capacitación continua de nuestros voluntarios y para la toma de decisiones oportunas orientadas a proteger vidas y bienes frente a eventos adversos, ya sean de origen natural o provocados por la acción humana”, expresó Salas.

El funcionario resaltó que el nuevo centro contribuirá al fortalecimiento de la cultura de prevención, la preparación comunitaria y la coordinación interinstitucional, pilares fundamentales para reducir los riesgos y aumentar la resiliencia de las comunidades.

Por su parte, la gobernadora Adela Tejada valoró la dedicación y entrega de los voluntarios y voluntarias que integran la Defensa Civil, al tiempo que calificó la obra como un motivo de orgullo para la provincia.

“Este proyecto representa esperanza, desarrollo y reconocimiento al invaluable trabajo que realiza el voluntariado de la Defensa Civil. Hoy damos un paso importante para dotar a nuestros héroes y heroínas naranja de instalaciones modernas y adecuadas para continuar sirviendo a la población”, manifestó.

El acto se realizó en las instalaciones del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel, en el municipio de Bonao, y contó con la participación del alcalde Eberto Núñez; los diputados Orlando Martínez y Nolberto Ortiz; representantes del CODIA, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones vinculadas a la gestión de riesgos y la protección civil.