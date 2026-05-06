DCNB inspecciona estadio en Padre Las Casas y proyecta mejoras para el béisbol local

Bartolo García

PADRE LAS CASAS, AZUA.– La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) realizó una inspección en el estadio municipal de esta comunidad con el objetivo de evaluar sus condiciones para un posible proceso de remozamiento.

La supervisión fue encabezada por Diógenes De La Cruz, asistente del comisionado Junior Noboa, junto al ingeniero Félix Lagares, quienes identificaron diversas problemáticas que afectan la práctica segura del béisbol en la zona.

De La Cruz explicó que la iniciativa busca garantizar que los jóvenes atletas puedan desarrollarse en espacios adecuados. “Queremos que los niños y jóvenes jueguen en instalaciones dignas y seguras”, afirmó.

Asimismo, destacó el compromiso de la institución con el desarrollo del talento local, señalando que Azua ha sido cuna de peloteros destacados que han llegado a las Grandes Ligas.

En cuanto a las mejoras, el ingeniero Lagares indicó que se contemplan trabajos como pintura general, reparación de mallas, adecuación de dugouts y mejora de áreas sanitarias, entre otras intervenciones.

Durante la jornada también se impartió una charla formativa a más de 60 jugadores y 10 entrenadores, enfocada en la preparación mental, la toma de decisiones y la disciplina dentro y fuera del terreno, reforzando el desarrollo integral de los jóvenes atletas.