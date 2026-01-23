Cultura viva: “La oveja negra”

POR LINCOLN LÓPEZ

“Había un pueblo donde todos eran ladrones”. Todos se robaban. Uno le saqueaba la casa a este, este al otro, el otro aquel…hasta que llegaba hasta el último y este último le robaba al primero. Pero había algo más extraño: todos vivían en amistad, felices y sin ningún tipo de consecuencias.

Ítalo Calvino (1923-1985) es un escritor italiano de cuentos y novelas. Personaje fundamental del siglo XX, nacido en Santiago de las Cuevas, Cuba; famoso por su narrativa imaginativa y filosófica, mezcla de fantasía y realidad. Clasificado en más de un movimiento literario: Neorrealismo, Literatura fantástica, Experimental-Combinatoria (Posmoderna). Obras principales: “El sendero”, “Tiempo Cero”, “Las ciudades invisibles”…

La oveja negra era un hombre que vivía en un pueblo, y, como no era ladrón, en vez de salir por las noches como los demás a robar, se quedaba en su casa a leer novelas. Como siempre estaba en la casa, los ladrones no podían robarle la única que conservaba sus pertenencias porque siempre estaba presente y leyendo y porque siempre había luz en la casa. Por lo tanto, era la única casa del pueblo que conservaba todos sus objetos.

Fue una situación irregular. Rompía la normativa de la inmensa mayoría. Y por ese único hombre honesto, surgió el conflicto, rompiendo la dinámica diaria de ese pueblo surge entonces, el conflicto: Al no ser robado, el hombre honesto acumula bienes, volviéndose rico y los ladrones, en cambio, se empobrecen por no poder robar cada noche.

Al hombre honesto lo obligaron a salir por las noches a robar. Salía, pero no robaba. “Iba al puente y miraba correr el agua “. Cuando volvía a su casa la encontraba asaltada, pero aquellos que volvieron a robar la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía, por esa razón se volvieron más pobres…

Según textos literarios especializados, su cuentística se caracteriza por la Fantasía y el Realismo Mágico, y por la Experimentación formal, la Metaficción y Juego y Fábulas y Alegorías. Este cuento “La oveja negra” es una muestra del dominio del género, combinando mensaje, estructura, secuencia y desenlace. He tratado de resumir su trama, intercalándolo con algunas citas del mismo.

Catedrático. Reside en Santiago.