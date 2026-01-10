Cuando Abinader retoca su gobierno

Por Miguel Ángel Cid Cid



Los dominicanos, por más que se titulen de maestrías y doctorados siguen confundidos en el uso de los conceptos. A los cambios de un puesto a otro de los funcionarios le llaman nuevos nombramientos.



Un ejemplo reciente en el plano internacional se basa en el secuestro de Estados Unidos a Nicolás Maduro. La operación militar estadounidense irrumpió en Venezuela y violó la seguridad del búnker donde estaba el presidente de Venezuela, con su esposa.



No conformes, asesinaron a los miembros de la escolta del mandatario y se lo llevaron en calidad de preso.



La mayoría de los expertos en geopolítica y diplomacia considera el ataque del comando élite como un acto delictivo. Como una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Afirman que fue un secuestro.

Los medios de comunicación y la mayoría de los supuestos analistas políticos dominicanos, por el contrario, lo califican como un acto de liberación del pueblo venezolano.



Con ese sólo caso es suficiente para ver el problema que existe con las definiciones de los vocablos y conceptos políticos. ¿Será por condicionamientos ideológicos o por no desobedecer al amo?

Lo anterior viene debido a la necesidad de ofrecer ejemplos que hagan la búsqueda menos complicada para los que deseen revisar. O sea, el tema que nos ocupa es sobre el maquillaje general que está aplicando el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en el gabinete del gobierno.



¿Cambios o retoques?



Los cambios en el tren administrativo del gobierno dominicano, la vez más reciente que se produjeron, fue en 2020 cuando se dio el paso del PLD al PRM. Era lógico que así fuera.

Los cambios se hicieron efectivos para sustituir los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que para entonces ostentaban el Poder.



Pues, debido a que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganó las elecciones de 2020 todo lo que olía a uva era sospechoso de ser morado. En consecuencia, en el traspaso de mando los que triunfaron aplicaron la tala raza a los peledeístas que desempeñaban cargos públicos. Sin importar que sólo fuera una ligera sospecha.



Ahora —iniciando el presente año 2026— el gobierno ha emitido varios decretos ordenando movimientos de posiciones para reorganizar la gestión pública. Y amenaza con seguir decretando “cambios”.



Luego de revisar las disposiciones del Ejecutivo se confirma que los cambios se reducen a dos o tres casos. Un movimiento que puede calificarse como un cambio real es el que designa al Dr. Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Se recuerda que el Dr. Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia.



El cambio se produce con el Decreto núm. 1-26 que, además, nombró a Antoliano Peralta Romero como Ministro de Justicia, un ministerio recién creado.



Para nada se pretende con esto calificar como malo los movimientos recientes en el gobierno. Todo lo contrario, es necesario continuar porque muchos funcionarios se han acostumbrado a sus puestos y eso contribuye a desarrollar mañas.



Lo que el presidente Luis Abinader debería tener presente es que la demanda de cambios seguirá intacta. Que, tanto los ciudadanos como el propio PRM reclaman cambios profundos en la gestión de gobierno. Nada de maquillajes.



En suma, el refranero dominicano lo dice con precisión: “A falta de pan, venga tableta”. Los movimientos cosméticos son bienvenidos. Pero se espera más.