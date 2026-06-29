Coraasan anuncia licitación para fortalecer el sistema de agua potable en Jacagua

Bartolo García

Santiago, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que fue publicada la convocatoria a licitación pública para la construcción de una nueva estación de bombeo de agua potable y una línea de impulsión en San Francisco de Jacagua, como parte de un proyecto destinado a mejorar el servicio en esa zona del municipio.

El proceso, identificado con la referencia CORAASAN-CCC-LPN-2026-0024, permitirá fortalecer el suministro de agua potable en comunidades como Cerros de Jacagua, El Paraíso, Altos de Jacagua, Los López Viejo, Los López Nuevo, Don Luis, La Fe I y II, así como el callejón Los Ventura, en las Tres Cruces de Jacagua, entre otros sectores.

La institución explicó que esta iniciativa responde a una demanda histórica de los residentes y fue diseñada tomando en cuenta el crecimiento poblacional proyectado, además de los futuros proyectos hídricos contemplados para esa demarcación, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y sostenible.

Coraasan informó, además, que ya fue tramitado el proceso para la adquisición de una nueva bomba para el Pozo de Chepe, principal fuente de abastecimiento de Jacagua Arriba, luego de que el equipo anterior sufriera una avería que afectó el suministro de agua en la zona.

Mientras concluyen estas intervenciones, la corporación indicó que mantiene el envío de camiones cisterna para mitigar la situación en las comunidades afectadas y reiteró su compromiso de continuar ejecutando obras que contribuyan a mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la provincia de Santiago.