Cooperativa La Altagracia abre su XVII Feria Navihogar 2025 con grandes ofertas para las familias dominicanas

Bartolo García

Santiago, RD.– La Cooperativa La Altagracia dejó formalmente inaugurada la decimoséptima edición de su tradicional Feria Navihogar 2025, un espacio que cada año reúne a cientos de familias en busca de productos de calidad con precios especiales y facilidades de financiamiento. La ceremonia se realizó este miércoles 3 de diciembre, marcando el inicio oficial de un evento que ya forma parte de la agenda económica y social de la región.

Durante el acto inaugural, la cooperativa destacó que la feria busca ofrecer alternativas accesibles para que los asociados puedan equipar su vivienda, adquirir electrodomésticos, tecnología, vehículos, paneles solares, mobiliario y diversas soluciones que contribuyen al bienestar familiar.

Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia, expresó su satisfacción por celebrar una nueva versión de este evento, que suma ya diecisiete años de crecimiento. Señaló que Navihogar se ha consolidado como un espacio confiable para realizar compras responsables en la época navideña.

“En Cooperativa La Altagracia trabajamos por el bienestar de nuestros socios. Esta feria es un aporte directo a la economía familiar, porque permite adquirir productos de alta calidad con condiciones favorables. Es una forma de devolver a nuestros asociados la confianza que depositan en nuestra institución”, afirmó Vargas.

El presidente también resaltó que la feria constituye un ejemplo del compromiso cooperativo con la promoción del ahorro, el consumo inteligente y el fortalecimiento del tejido económico local.

De su lado, Leonardo Fernández, presidente de Suplidora Hawaii, destacó el valor de la alianza estratégica que mantiene con la cooperativa. Señaló que esta colaboración ha permitido acercar, durante más de 16 años, productos y servicios esenciales a miles de familias dominicanas.

“Nos honra acompañar nuevamente esta feria. Aliarnos con Cooperativa La Altagracia es trabajar por el desarrollo y por la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Esta iniciativa demuestra que el sector privado y el sector cooperativo pueden unirse para generar impactos positivos y duraderos”, indicó el empresario.

La ceremonia de apertura contó con la bendición del reverendo Juan Tomás García, quien invitó a los presentes a vivir esta temporada con gratitud y solidaridad. El religioso destacó la importancia de promover iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo y fomenten valores comunitarios.

La Feria Navihogar 2025 estará abierta al público hasta el 31 de diciembre, ofreciendo atractivos descuentos y tasas preferenciales desde un 1 % mensual. Las facilidades de crédito incluyen aprobación inmediata para asociados, quienes podrán realizar sus compras con mayor comodidad y respaldo financiero.

El personal de Cooperativa La Altagracia estará disponible en Suplidora Hawaii desde el 3 al 7 de diciembre para asistir directamente a los socios, gestionar préstamos al instante y ofrecer beneficios exclusivos. Durante esos días, los asistentes también recibirán sorpresas especiales preparadas para los compradores.

Los organizadores destacaron que, además de las ofertas, la feria representa un espacio de encuentro para fortalecer relaciones institucionales y reafirmar la esencia cooperativa de apoyo mutuo y crecimiento compartido.

La actividad contó con la presencia de ejecutivos de la cooperativa, gerentes de diferentes áreas, colaboradores, socios, representantes del sector cooperativo y miembros de los medios de comunicación, quienes acompañaron el acto inaugural.

La Cooperativa La Altagracia reiteró su compromiso de seguir creando oportunidades para sus asociados y de mantener iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social de la región Norte.

Finalmente, las autoridades de la institución invitaron a todos los socios y al público en general a visitar la Feria Navihogar 2025, asegurando que encontrarán productos de alto valor y soluciones accesibles para mejorar su calidad de vida.