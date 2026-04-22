Consejos de alimentación para manejar los efectos del tratamiento del cáncer

Los tratamientos contra el cáncer pueden provocar náuseas y cambios en el apetito y el gusto, dificultando una adecuada nutrición. Ajustes simples en la alimentación pueden ayudar a sobrellevar estos efectos.

República Dominicana.-Los tratamientos contra el cáncer pueden afectar considerablemente al organismo de una persona. El tratamiento puede provocar náuseas, cambios en el apetito, en el gusto y en el olfato, además de diarrea o estreñimiento, lo que dificulta cubrir sus necesidades nutricionales. Afortunadamente, existen estrategias que pueden utilizar para afrontar estos efectos secundarios, señala Grace Fjeldberg, dietista-nutricionista colegiada, Nutrición/Oncología, Sistema de Salud de Mayo Clinic, Mankato, Minnesota.

Apoyo a la nutrición durante el tratamiento del cáncer

Cambios de peso: Los cambios de peso son frecuentes. La pérdida de peso involuntaria puede reducir la masa muscular, la resistencia y la calidad de vida. El aumento de peso puede conducir al desarrollo de otras enfermedades, como la diabetes o las enfermedades cardíacas. Intente mantener el peso durante el tratamiento, incluso si está fuera de un rango considerado normal.

Cambios en el apetito: El cáncer y el tratamiento contra el cáncer pueden hacer que pierda el apetito o que coma más de lo habitual.

Si pierde el apetito:

Coma refrigerios más pequeños y ricos en calorías, como yogur, frutos secos, mantequilla de cacahuete y aguacate.

Coma más cuando el apetito sea mejor.

La comida puede parecer poco apetecible incluso cuando tiene hambre, lo que dificulta comer. Intente encontrar algo que le resulte apetecible.

Tenga refrigerios a mano.

Si come más cuando está estresado:

Elija refrigerios como frutas, verduras y palomitas de maíz.

Busque formas de gestionar el estrés sin recurrir a la comida, como salir a caminar o llamar a un amigo.

Náuseas: Sentir náuseas o vomitar debido a los tratamientos dificulta la alimentación. Pequeños cambios en lo que come y en cómo come pueden ayudarle a sentirse mejor.

Coma alimentos suaves para el estómago, como galletas saladas, tostadas, caldo o sopas a base de caldo, polos de hielo, caramelos duros, pasta simple y arroz.

Haga cinco o seis comidas pequeñas al día. Las comidas más pequeñas suelen ser más fáciles de tolerar.

No se salte comidas ni refrigerios. Incluso cuando no tenga hambre, intente comer; el estómago vacío puede empeorar las náuseas.

Beba pequeñas cantidades de líquido durante las comidas y a lo largo del día.

Pruebe a tomar pretzels o galletas saladas con sus medicamentos si su equipo de atención lo considera adecuado.

Cambios en el gusto y el olfato: El tratamiento contra el cáncer puede alterar el sabor o el olor de los alimentos. Algunas personas dicen que la comida sabe insípida. Otras dicen que tiene sabor metálico o demasiado dulce o salado. Puede que necesite probar distintos alimentos hasta encontrar los que mejor le funcionen.

Para ayudar con los cambios en el gusto:

Intensifique el sabor. Añada un poco de limón, lima o vinagre, salvo que tenga la boca dolorida.

Pruebe sabores fuertes. Utilice especias como canela, jengibre, albahaca o romero.

Endulce los alimentos. Añada azúcar u otro edulcorante si la comida sabe amarga o ácida.

Utilice marinados antes de cocinar.

Elija otras proteínas. Si la carne no le sabe bien, pruebe legumbres, frutos secos o pescado.

Utilice utensilios de plástico o bambú. Pueden ayudar si la comida tiene sabor metálico.

Pruebe alimentos nuevos. No tendrá expectativas sobre su sabor.

Para ayudar con los olores intensos:

Cocine en el microondas o utilice una olla de cocción lenta o una olla eléctrica programable en el garaje.

Consuma los alimentos fríos o a temperatura ambiente.

Cubra los alimentos mientras se cocinan.

Utilice una ventana o un ventilador para ayudar a eliminar los olores desagradables.

Beba de un vaso con tapa.

Pida a un amigo que cocine por usted.

Dolor de garganta, dolor en la boca o dificultad para tragar: Cuando le duele la garganta o le resulta difícil tragar, comer puede ser doloroso o agotador. Estos consejos pueden ayudar:

Suavice la textura. Opte por alimentos suaves, como cereales cocidos, puré de patatas o huevos revueltos.

Enfríe los alimentos. Elija batidos, polos de hielo o un cuenco de helado.

Dé bocados más pequeños y corte la comida en trozos muy pequeños.

Evite lo que le moleste. Los alimentos picantes, ácidos, crujientes o a base de vinagre, las frutas cítricas, la salsa de tomate o las bebidas carbonatadas pueden causar incómodo.

Chupe trocitos de hielo o polos de hielo.

Diarrea y estreñimiento: Los cambios en el funcionamiento intestinal son efectos secundarios desagradables pero frecuentes del tratamiento contra el cáncer.

Para ayudar con la diarrea:

Haga comidas y refrigerios pequeños y frecuentes.

Elija alimentos blandos y bajos en fibra.

Evite la cafeína y el alcohol.

Limite la lactosa presente en la leche y el yogur.

Evite sustitutos del azúcar como sorbitol, xilitol o manitol, que a menudo se encuentran en caramelos o chicles sin azúcar.

Beba abundantes líquidos, incluidos líquidos con electrolitos, para mantenerse hidratado.

Para el estreñimiento, procure:

Beber suficiente líquido para mantenerse hidratado y mantener las heces blandas. Intente beber entre ocho y diez tazas de agua al día. El café caliente, el té o la sopa a base de caldo por la mañana pueden ayudar a que el intestino se mueva. Use el baño cuando sienta la necesidad.

Mover el cuerpo. Incluso los paseos cortos ayudan a que el sistema digestivo funcione mejor.

Mantener horarios regulares de comidas.

Seguir una dieta rica en fibra.

El equipo de atención es un excelente recurso para saber qué puede esperar durante el tratamiento y sobre los síntomas que pueden afectar a su alimentación y a su peso.