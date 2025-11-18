Concierto “Candestino” Llega al Parque Iberoamericano este sábado 22 de Noviembre

Santo Domingo. –El próximo sábado22 de noviembre a las 5:00 de la tarde el Parque Iberoamérica se llenará de magia, esplendor y esperanza con el concierto “Candestino” donde ser perro será indispensable.

Esta presentación, a beneficio de Rescued By Love RD y la Fundación La Merced, será una experiencia innovadora para disfrutar con la familia donde los decibeles estarán cuidadosamente controlados para brindar un ambiente ideal para los perros y la música está basada en la certificación de la Universidad de Glasgow y la Scotlands Animal Welfare Charity.

“Es una emoción y orgullo poder llevar mi música a un país hermano como es República Dominicana, al cual le tengo un especial cariño por los lazos culturales y humanos que siempre me han unido a él. He tenido la ocasión de visitarlo anteriormente, cuento con algunas amistades aquí, debido a que por muchos años trabajé en el sector hotelero”, expresó Román Mosteiro, cantautor español y creador de “Candestino”.

Recordó que años atrás intentó quedarse a vivir en este país, pero finalmente no lo hizo porque, casualidades de la vida, no aceptaban que pudiera vivir con su perro en el hotel en el que trabajaba. “Ahora regreso casi veinte años después a reivindicar a través de la música un lugar más respetado para esos perros en la familia y la sociedad.”

Con gran nostalgia manifestó que cuando empezó a soñar en Candestino, lo veía recorriendo las principales ciudades del mundo, festejando el amor a los perros en rincones diferentes del planeta.

“Hace unos años conocí el concepto -Viralatas- y me vibró mucho hacerlo en República Dominicana. El destino puso en mi camino a MaríaJose Turull de Roig, todo empezó a agarrar forma y ya estamos aquí gracias a su empeño y el del resto de colaboradores”, destacó Mosteiro.

En su intervención proclamó que República Dominicana es el tercer país en sumarse a la #PerroManía de Candestino, tras las ediciones de España y México, y sin duda será una gran ayuda para seguir creciendo internacionalmente.

“Todas las ediciones han sido muy especiales, ya que la magia de la energía que se forma al juntar perros y humanos que entran en el juego de que su perro los lleva de concierto es única y no necesita más decorados. Tengo la sensación de que será el mejor Candestino de todos hasta la fecha”, afirmó emocionado.

Es importante recordar que este emotivo concierto estará siendo supervisado por la señora María José Ferrua, trainer especialista de Dogma RD, acompañado a los caninos y sus familias durante toda la presentación.

“Candestino” será libre de costos para toda la familia, y para los aportes voluntarios, los asistentes podrán donar desde mil pesos en adelante en la entrada del parque.

La presentación contó además con la participación de los artistas dominicanos: Yohan Amparo y Paloma Richiez.

La historia de Candestino nació de un paseo entre un humano y un perro en La Coruña, España. Román Mosteiro, cantautor español, paseaba con Golfo, su Golden Retriver, cansado de no poder asistir o dar conciertos junto a su inseparable amigo visualizó hacer un concierto dónde sólo pudieras asistir si venías con un perro, un evento que cambiará las reglas del juego, un evento “Human Friendly”.

