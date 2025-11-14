CONAPE refuerza atención social con nuevo Hogar de Día para adultos mayores en Bella Vista, Santiago

La obra beneficiará a 60 envejecientes con servicios integrales de salud, recreación y acompañamiento, garantizando un espacio digno y seguro

Bartolo García

Santiago, R.D. – La protección de los adultos mayores en República Dominicana da un paso firme hacia adelante con la inauguración del Hogar de Día CONAPE Bella Vista, un moderno centro de atención integral impulsado por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), en coordinación con el Gobierno central.

El acto inaugural fue encabezado por el director ejecutivo del CONAPE, doctor Demetrio Vicente Ureña, acompañado de la gobernadora provincial Rosa Santos, y contó con la bendición del padre Javier Báez, párroco de la iglesia San Rafael.

Durante su intervención, el doctor Ureña afirmó que esta infraestructura representa una conquista social para las familias y adultos mayores de la comunidad. “Este Hogar de Día no es una dádiva; es la materialización de un derecho y el reconocimiento del valor de quienes han dedicado su vida a construir este país”, expresó.

El nuevo centro, construido con una inversión de RD$1,482,715.66, atenderá diariamente a 60 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y operará con una asignación mensual de RD$1,250,000.00, destinados a asegurar la calidad y continuidad de los servicios.

Las instalaciones cuentan con equipo médico y odontológico, áreas recreativas y de terapia, salones de descanso y acompañamiento psicológico, además de espacios completamente accesibles, diseñados para brindar seguridad, comodidad y bienestar.

El director del CONAPE destacó que esta obra forma parte del plan de expansión nacional que impulsa el presidente Luis Abinader, enfocado en fortalecer la protección social y dignificar la vida de los envejecientes. “Avanzamos hacia un país más humano, donde nadie quede atrás”, afirmó.

La gobernadora Rosa Santos felicitó al CONAPE por su labor y aseguró que este espacio se convertirá en un lugar de afecto y apoyo constante. Llamó a toda la comunidad a colaborar para que el centro se mantenga en óptimas condiciones.

También tomó la palabra María Almánzar, representante del hogar, quien explicó que cada envejeciente recibirá acompañamiento personalizado y actividades diarias orientadas a estimular sus capacidades físicas y cognitivas.

En un emotivo momento, el adulto mayor Víctor Manuel González agradeció en nombre de los beneficiarios por la oportunidad de contar con un lugar donde recibirán atención, respeto y compañía.

La inauguración contó además con la presencia de diversas autoridades de la provincia, entre ellas Iván Hernández, director del Instituto del Tabaco; el doctor Bernardo Hilario, director del Servicio Regional de Salud; Jhonatan Erick, director regional de Interior y Policía; y el doctor Radhamés Corona, representante del CONAPE en Santiago.

Tras el corte de cinta, los asistentes recorrieron las instalaciones junto al arquitecto Rafael Genao, encargado de la Unidad de Ingeniería del CONAPE, quien ofreció detalles sobre el diseño estructural, el mobiliario y las nuevas facilidades del centro.

El Hogar de Día CONAPE Bella Vista operará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, ofreciendo un espacio de cuidado integral que permite a las familias un mayor acompañamiento y tranquilidad.

Con esta inauguración, el CONAPE reafirma su compromiso con una República Dominicana más inclusiva y solidaria, donde los adultos mayores encuentren no solo atención, sino un lugar de cariño, dignidad y plena valoración social.

#eljacaguero #CONAPE #SantiagoRD #AdultosMayores #BienestarSocial #BellaVista