COE amplía alertas por lluvias: 5 provincias en amarilla y 13 en verde

Autoridades advierten sobre posibles inundaciones y piden precaución en varias provincias del país

El Centro de Operaciones de Emergencias informó que el país continúa bajo condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia de lluvias, debido a la influencia de una activa vaguada asociada a un sistema frontal, lo que mantiene elevados los niveles de humedad en los suelos.

De acuerdo con los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), se prevé que a partir del mediodía se registren incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones afectarán provincias como Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, entre otras localidades.

Ante este panorama, el COE decidió ampliar y elevar los niveles de alerta, en coordinación con el INDRHI, el INDOMET y el Servicio Geológico Nacional, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

En alerta amarilla se encuentran las provincias Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi, mientras que en alerta verde están el Distrito Nacional, Santo Domingo, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Bahoruco, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata y Valverde.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que estas medidas responden a la saturación de los suelos tras las lluvias registradas en los últimos días, lo que incrementa significativamente el riesgo de inundaciones.

Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las zonas bajo alerta.

Asimismo, exhortaron a mantenerse en contacto con los organismos de socorro, como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos, además de seguir las orientaciones emitidas por las autoridades.

El COE también llamó a la prudencia de los conductores, debido a la reducción de visibilidad y las carreteras mojadas, recordando que ante cualquier emergencia se debe contactar al sistema de atención 911.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y no descartan nuevas medidas en caso de que las lluvias persistan en las próximas horas.