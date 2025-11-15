Clúster Turístico de Santiago renueva liderazgo con amplia participación en su Asamblea Eleccionaria 2025

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – En un ambiente de institucionalidad, transparencia y alta participación, el Clúster Santiago Destino Turístico (CSDT) celebró su Asamblea General Ordinaria y Eleccionaria 2025, consolidando su rol como una de las principales entidades de articulación del sector turístico en la ciudad corazón.

El encuentro, llevado a cabo en los salones del Edificio Empresarial, reunió a representantes del sector hotelero, cultural, académico, empresarial y de servicios, conformando una amplia plataforma de voces comprometidas con el desarrollo turístico de Santiago.

La asamblea estuvo encabezada por Ramón Paulino, presidente del Consejo Directivo, quien destacó los importantes avances logrados durante el periodo 2024, así como los retos que enfrenta la ciudad en su proceso de posicionamiento nacional e internacional.

Durante el desarrollo del orden del día, el tesorero Germán Ulises Polanco presentó el Informe Financiero 2024, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros presentes, reflejando un manejo transparente y responsable de los recursos.

Asimismo, se sometió a aprobación el Informe de Gestión 2024, donde el presidente Paulino expuso las iniciativas, alianzas y proyectos impulsados en favor de la promoción turística y cultural de la provincia.

La Asamblea también ratificó la aprobación de nuevos miembros activos, previamente validados por el Consejo Directivo, lo que amplía la capacidad institucional del Clúster y fortalece su representatividad como organismo de coordinación multisectorial.

Dicho proceso se realizó en estricto cumplimiento con los estatutos de la entidad y fue respaldado por la totalidad de los asambleístas presentes.

Posteriormente, la Comisión Electoral integrada por Francisco Hernández (presidente), Darío Núñez y Chiqui Checo, tomó juramento y asumió la conducción del proceso Eleccionario 2025-2027.

Tras confirmar el quórum reglamentario, se procedió a la presentación de una plancha registrada dentro del plazo estatutario, la cual fue sometida a votación, resultando aprobada de manera unánime.

El nuevo Consejo Directivo quedó conformado por:

▫ Brenda Sánchez, presidenta

▫ Carmen Yomaris Gómez (Gomez Tour), vicepresidenta

▫ Kenia Rodríguez (PUCMM), secretaria

▫ Germán Ulises Polanco (Asociación de Hoteles), finanzas

▫ Luis Felipe Rodríguez (Centro León), vocal

▫ Deyanira Pappaterra (Banreservas), vocal

▫ Luciano Aybar, vocal

El juramento fue administrado por el presidente de la Comisión Electoral, quien felicitó a los nuevos directivos por la confianza depositada por el sector.

En su intervención, la nueva presidenta Brenda Sánchez agradeció el respaldo de la Asamblea y resaltó la importancia de continuar impulsando iniciativas que potencien la identidad cultural y la oferta turística de Santiago.

Finalmente, el Clúster reafirmó su compromiso de trabajar junto al sector público y privado para consolidar a Santiago como un destino turístico competitivo, sostenible y estratégico dentro del mapa del turismo dominicano y caribeño.