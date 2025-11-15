Cierre temporal en la Luperón por construcción del nuevo paso a desnivel en Plaza de la Bandera

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que será necesario un cierre temporal en la avenida Luperón, en dirección Norte–Sur, debido a trabajos vinculados con la construcción del nuevo paso a desnivel en la Plaza de la Bandera, uno de los proyectos más estratégicos para mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo.

La interrupción del tránsito iniciará a las 10:00 de la noche de este sábado 15 de noviembre y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde del domingo 16, durante la ejecución de maniobras técnicas que incluyen la reubicación de tuberías de agua potable.

Estas labores forman parte de la fase estructural de la obra, que permitirá la continuidad del diseño vial previsto para descongestionar uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la capital dominicana.

El MOPC explicó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), se habilitará un desvío hacia la derecha antes del área clausurada.

Las rutas alternas estarán debidamente señalizadas mediante dispositivos verticales y personal de apoyo para guiar a los conductores durante el trayecto provisional.

La institución exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con tiempo, siguiendo las recomendaciones del personal que trabajará en la zona para prevenir retrasos y garantizar la seguridad vial.

Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios ante los inconvenientes temporales que puedan surgir, recordando que estos cierres son indispensables para avanzar en la transformación del sistema vial de la ciudad.

El paso a desnivel de la Plaza de la Bandera forma parte de un conjunto de intervenciones de infraestructura vial que buscan reducir los tiempos de viaje, agilizar la conectividad urbana y mejorar la experiencia de desplazamiento en Santo Domingo.

El MOPC destacó que esta obra ha sido diseñada con estándares modernos de ingeniería, con la finalidad de garantizar mayor eficiencia y fluidez en la intersección entre la avenida Luperón y la avenida 27 de Febrero.

Los cierres programados continuarán efectuándose en distintas fases, siempre con comunicación previa a la ciudadanía y bajo estrictos protocolos de seguridad.

La entidad aseguró que el proyecto avanza a buen ritmo y representa una solución definitiva a las largas congestiones generadas durante las horas pico en esta importante arteria vial.

Estas acciones se suman a la visión del Gobierno dominicano de impulsar infraestructuras que eleven la calidad de vida, fortalezcan la movilidad y consoliden un desarrollo urbano más organizado.

Finalmente, el Ministerio reiteró que el paso a desnivel en Plaza de la Bandera permitirá un tránsito más ágil y seguro, impactando positivamente a miles de conductores que utilizan esta vía diariamente.