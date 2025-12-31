Cienfuegos se impone y levanta su tercer título seguido en el Intermunicipal de Santiago

El torneo fue dedicado a Rafael Papito Cruz y reafirmó el dominio de Santiago Oeste en el baloncesto local

SANTIAGO.– La escuadra de Santiago Oeste (Cienfuegos) se proclamó campeona por tercer año consecutivo al vencer 68-59 a Tamboril en el decisivo tercer partido de la serie final del XIII Torneo de Baloncesto Intermunicipal de Santiago.

El certamen, organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago, estuvo dedicado al licenciado Rafael Papito Cruz, director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, en reconocimiento a su apoyo al deporte y al desarrollo comunitario.

El encuentro final se disputó en el polideportivo Juan Antonio Alix, del sector El Congo, escenario que volvió a ser testigo del dominio de Cienfuegos, que además alzó la copa Ministerio de Deportes, donada por el ingeniero Kelvin Cruz.

La ofensiva de los tricampeones fue liderada por Francis Tatis (Capela), quien anotó 16 puntos y capturó seis rebotes, siendo una pieza clave en el cierre del partido.

También sobresalió Francis Germosén (El Gallito), con 13 unidades y siete rebotes, aportando energía y consistencia en ambos lados de la cancha.

El aporte colectivo se completó con Eliezer Matos (Papito), autor de 10 puntos y cuatro asistencias, consolidando el juego en equipo que caracterizó a Cienfuegos durante todo el torneo.

Por Tamboril, que finalizó como subcampeón, se destacaron Adel Diez con 21 puntos, tres asistencias y dos rebotes, siendo el máximo anotador del partido.

Robinsón Phanord también aportó para Tamboril con nueve tantos y cinco rebotes, manteniendo a su equipo en competencia hasta los minutos finales.

El presidente de ABASACA, José Luís Aracena, encabezó la entrega de la copa de campeones junto a Rafael Papito Cruz, en un emotivo acto de premiación.

En la ceremonia estuvieron presentes dirigentes deportivos, entrenadores, ejecutivos de la asociación, autoridades municipales y personalidades vinculadas al baloncesto santiaguero, respaldando el cierre del evento.

Al dirigirse a los presentes, Papito Cruz agradeció la dedicatoria del torneo y valoró la gestión del comité ejecutivo de ABASACA, resaltando el impacto positivo del baloncesto en la juventud y la sociedad.

Finalmente, Aracena expresó su satisfacción por el desarrollo exitoso del campeonato, destacó el comportamiento ejemplar de los equipos participantes y reafirmó el compromiso de ABASACA con el fortalecimiento del baloncesto en Santiago.

Con información de Tuto Tavárez