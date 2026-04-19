Chofer de camión recolector muere tras violento ataque de motoristas en Santiago

Bartolo García

La empresa Compañía de Limpieza Urbana COMLURSA SRL expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su colaborador Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien se desempeñaba como chofer de camión compactador y perdió la vida tras ser víctima de un violento ataque ocurrido en Santiago.

Según las informaciones disponibles, el hecho se produjo el pasado 17 de abril de 2026, luego de una persecución que culminó en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde Abreu Quezada fue interceptado por un grupo de motoristas tras un presunto accidente de tránsito.

De acuerdo con los reportes, el hoy occiso habría impactado a un motorista e intentó abandonar la escena, lo que provocó que una turba de motoconchistas lo persiguiera hasta alcanzarlo. Durante el incidente, recibió heridas de gravedad causadas con arma blanca, que posteriormente le provocaron la muerte.

COMLURSA indicó que Abreu Quezada tenía más de nueve meses laborando en la empresa, destacándose como un colaborador comprometido con sus funciones. La entidad manifestó solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento.

Asimismo, la empresa condenó de manera enérgica este acto de violencia, rechazando cualquier manifestación que atente contra la vida y la integridad de los ciudadanos, al tiempo que hizo un llamado a la convivencia pacífica y al respeto mutuo entre todos los sectores de la sociedad.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de nuestros colaboradores y con la promoción de una sociedad basada en valores de paz, respeto y seguridad”, expresó la empresa en su comunicado oficial firmado por Félix Pérez, encargado de COMLURSA SRL.