Cerveceros de Jacagua conquistan el Triangular de Softball Independencia 2026 en emotiva jornada comunitaria

Bartolo García

Los Cerveceros de Jacagua se proclamaron campeones del Triangular de Softball Independencia 2026, celebrado en el play del Níspero de Jacagua, en una jornada deportiva cargada de emoción, competitividad y apoyo comunitario.

En el evento participaron también los equipos Los Pequeños de Palo Quemado y los Duros de Malta India, quienes ofrecieron encuentros intensos que mantuvieron al público animado durante toda la actividad.

Entre los jugadores más destacados del torneo sobresalió Dany Cabrera, quien fue reconocido como Lanzador Más Valioso por su dominio desde el montículo y su aporte decisivo en los partidos.

De igual manera, Yordy Estrella se llevó el premio al Jugador Más Valioso del evento, además de liderar la tabla de cuadrangulares, consolidándose como una de las figuras ofensivas más sobresalientes del triangular.

La actividad deportiva fue coordinada por Jaime y Pablo Tavárez, con el respaldo del equipo Los Reales del Níspero, quienes trabajaron de manera organizada para garantizar el éxito del torneo.

El evento contó con el patrocinio de la regidora Santa Cecilia Parra, el regidor Carlos Inoa, la Pescadería Escamar y el empresario José Durán, conocido popularmente como Chelo Yuca, además del apoyo de personalidades de la comunidad como Ambrosio Reyes, cariñosamente llamado Tito.

Este triangular fue organizado con el objetivo principal de recaudar fondos para mejorar las instalaciones del estadio ubicado a orillas del río Jacagua, un espacio que sirve como centro de recreación y encuentro para los residentes de la zona.

Los organizadores expresaron su esperanza de recibir el respaldo de las autoridades municipales y del Ministerio de Deportes para la adecuación del play, destacando que el softball representa una de las diversiones más sanas y tradicionales para los habitantes del Níspero, en la Cordillera Septentrional.