Cervecería Nacional Dominicana lanza “Delivery Seguro” para fortalecer la seguridad vial de los repartidores

Santo Domingo, R.D. – En un esfuerzo por promover una movilidad más segura y responsable, Cervecería Nacional Dominicana presentó su innovador programa “Delivery Seguro”, una iniciativa de formación que capacitará a más de 500 repartidores dominicanos en prácticas de conducción segura, manejo defensivo y educación vial.

El programa busca fortalecer la cultura vial del país y reducir los accidentes de tránsito, especialmente entre los motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en las calles dominicanas. A través de esta acción, la Cervecería reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con el bienestar de las comunidades.

La implementación de “Delivery Seguro” cuenta con el respaldo de un amplio grupo de aliados estratégicos, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el UNITAR a través de su programa CIFAL, PedidosYa, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (FENACODEP) y la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional.

Con esta alianza público-privada, Cervecería Nacional Dominicana consolida su visión de que la colaboración entre sectores es esencial para generar transformaciones duraderas en materia de seguridad vial y movilidad sostenible.

Según datos recientes del INTRANT, el 68% de las víctimas mortales por accidentes de tránsito en 2024 correspondieron a motociclistas, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de educación vial, entrenamiento técnico y equipamiento adecuado para este sector.

El presidente de Cervecería Nacional Dominicana, Fabián Suárez, explicó que el programa representa una acción concreta hacia la construcción de un futuro más seguro. “La seguridad vial requiere cooperación y visión compartida. Con Delivery Seguro queremos fortalecer las comunidades y continuar construyendo una compañía comprometida con los dominicanos por los próximos 100 años”, afirmó.

El programa de capacitación contempla 51 horas de formación, desarrolladas por la Escuela Nacional de Educación Vial del INTRANT y ejecutadas por facilitadores del INFOTEP. Los contenidos abarcan temas esenciales como seguridad vial, conducción responsable, manejo defensivo, Ley de Tránsito 63-17 y habilidades blandas, con el propósito de ofrecer a los participantes herramientas prácticas que contribuyan a su seguridad y desempeño profesional.

Como parte de su compromiso, Cervecería Nacional Dominicana entregará cascos certificados con estándares internacionales a cada uno de los participantes, reforzando la importancia de la protección personal y la prevención de accidentes en las calles.

Los resultados del programa serán monitoreados junto a las instituciones aliadas, evaluando el impacto real en la reducción de incidentes de tránsito entre los repartidores y ajustando la metodología para su futura expansión a nivel nacional.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó el valor del programa al afirmar que “esta iniciativa demuestra cómo el sector privado puede ser un aliado clave para transformar la cultura vial, especialmente en un grupo tan importante y vulnerable como el de los motoristas y repartidores”.

En la misma línea, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, celebró la puesta en marcha del proyecto: “Desde los gobiernos locales respaldamos esta propuesta porque acerca la formación y la prevención a los municipios, impactando directamente en la seguridad de los ciudadanos”.

El componente técnico del programa incluirá mesas de trabajo conjuntas entre los aliados, con el fin de monitorear resultados, compartir aprendizajes y diseñar estrategias de expansión que permitan convertir Delivery Seguro en una iniciativa nacional permanente.

A través de esta alianza, Cervecería Nacional Dominicana demuestra que su compromiso va más allá del ámbito empresarial, apostando a salvar vidas, promover conductas responsables y fortalecer la movilidad urbana segura.

“Con Delivery Seguro, reafirmamos que cada acción cuenta para construir un país más seguro, solidario y con más motivos para brindar”, concluyó Fabián Suárez.

