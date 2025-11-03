Cervecería Nacional Dominicana encabeza sector bebidas y se consolida en el top Merco 2025

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– Cervecería Nacional Dominicana continúa fortaleciendo su liderazgo empresarial al consolidarse, una vez más, como la compañía número uno del sector bebidas en el ranking Merco 2025, uno de los medidores de reputación corporativa más importantes del mundo hispano.

El anuncio posiciona nuevamente a Cervecería dentro de las empresas con mejor reputación en República Dominicana, reafirmando su rol como referente del sector productivo y su contribución al desarrollo nacional.

El estudio Merco, reconocido por su metodología independiente y criterios técnicos rigurosos, evalúa la confianza, desempeño, impacto y percepción corporativa de cientos de empresas, directivos y líderes de opinión en diversos sectores económicos.

Ser incluida en las primeras posiciones del ranking refleja la consistencia, transparencia y compromiso social con los que Cervecería ha operado durante casi 100 años en el país, marcando huellas en la historia económica y cultural de la nación.

El logro, además de ser motivo de orgullo institucional, representa un nuevo compromiso de seguir actuando con responsabilidad, innovación y respeto hacia los consumidores, comunidades y colaboradores que forman parte de la compañía.

Cervecería ha sido motor del crecimiento nacional, impulsando proyectos de valor social, ambiental y económico, facilitando empleos directos e indirectos y promoviendo iniciativas que fortalecen a las microempresas dominicanas, especialmente los colmados.

En su mensaje, Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, destacó el significado de este reconocimiento, señalando que la reputación no es un destino, sino un trabajo diario que se construye con coherencia y resultados.

“Este resultado es una validación de que estamos haciendo las cosas bien, con propósito y coherencia”, expresó Suárez. “Nuestra reputación se construye cada día, en cada acción y en cada comunidad donde tenemos presencia”.

Asimismo, celebró el esfuerzo de los colaboradores de la empresa, quienes, según dijo, son parte esencial del impacto transformador que la organización busca generar en el país.

Además del liderazgo en bebidas, Cervecería obtuvo la tercera posición en el ranking de empresas más responsables, reflejando su enfoque sostenible y su contribución al progreso ambiental y social.

Entre sus avances más destacados figura la operación de todo su portafolio con energía solar, una iniciativa pionera en la región que reafirma su compromiso con la transición energética y la reducción de la huella ambiental.

La compañía también ha impulsado programas de capacitación y digitalización para miles de colmados, fortaleciendo la economía local y la modernización del comercio tradicional dominicano.

Asimismo, ha reforzado su sistema de retornabilidad y reciclaje de envases, ampliando programas de recolección y transformación que contribuyen a una gestión responsable de residuos y al cuidado del entorno.

La constancia en estos esfuerzos ha permitido que la empresa sea reconocida también por su excelencia en gestión de comunicación, un recurso clave para mantener una relación cercana, transparente y efectiva con la sociedad y sus grupos de interés.

Con este nuevo reconocimiento, Cervecería Nacional Dominicana reafirma su compromiso de continuar construyendo un país más próspero, consciente y sostenible, con más motivos para celebrar el esfuerzo colectivo y el orgullo dominicano.