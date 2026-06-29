Centro León acoge la presentación del libro «Best-IA-Rio dominicano»

En un encuentro en el Centro León se realizó la presentación del libro «Best-IA-Rio dominicano», de las artistas Rosmery Quezada y Guadalupe Casasnovas, quienes compartieron una mirada crítica y lúdica sobre la obra.

El evento reunió a escritores, lectores y amantes de la cultura, quienes disfrutaron de una enriquecedora conversación sobre el proceso creativo de esta propuesta que analiza la identidad dominicana desde una perspectiva tan crítica como lúdica.

La actividad estuvo guiada por Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León, quien condujo el diálogo y afirmó: «Para el Centro León es un honor acoger estos proyectos, ya que son un puente perfecto entre la riqueza de nuestra literatura y la vanguardia tecnológica, un diálogo necesario que enriquece nuestro ecosistema cultural».

Rosmery Quezada agregó que: «Con Best-IA-Rio dominicano quisimos hurgar en nuestra idiosincrasia y reinterpretar esos personajes que habitan en el imaginario y el habla cotidiana del dominicano, esto nos confirma que nuestra cultura sigue viva y lista para dialogar con los nuevos tiempos».

«La inteligencia artificial no vino a sustituir nuestra identidad, sino a darle una nueva dimensión visual. Lograr que esos personajes cobraran vida fue una forma de devolverle al público, de manera lúdica pero crítica, un pedazo de nuestra propia genialidad colectiva», así lo ratificó Casasnovas.

Al finalizar, las artistas presentaron un video en el que los personajes mencionados en el libro cobraban vida a través de herramientas de inteligencia artificial, permitiendo a los asistentes apreciar una representación visual de las historias y figuras que forman parte del lenguaje coloquial dominicano.