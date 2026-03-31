Céline Dion anuncia esperado regreso a los escenarios tras superar desafíos de salud

La artista canadiense ofrecerá 10 conciertos en París luego de años alejada por el síndrome de la persona rígida

Bartolo García

La reconocida cantante Céline Dion confirmó su regreso a los escenarios, marcando un momento emotivo en su carrera tras varios años de ausencia por problemas de salud.

La artista, quien en 2022 reveló que padecía el síndrome de la persona rígida, anunció que retomará sus presentaciones con una serie de 10 conciertos en el Paris La Défense Arena.

Los espectáculos están programados entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, en uno de los recintos más importantes de Europa, con capacidad para unos 40,000 espectadores.

El anuncio coincidió con la celebración de su cumpleaños número 58, ocasión en la que la cantante expresó que este regreso representa “el mejor regalo” de su vida.

A través de un mensaje en redes sociales, Dion aseguró sentirse fuerte, emocionada y lista para reencontrarse con su público, aunque admitió sentir algo de nervios por volver al escenario.

La intérprete de éxitos como “My Heart Will Go On” y “Because You Loved Me” explicó que ha logrado estabilizar su estado de salud, lo que le ha permitido retomar el canto e incluso bailar nuevamente.

El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico poco común que provoca espasmos musculares y puede afectar las cuerdas vocales, lo que obligó a la artista a pausar su carrera.

Su regreso ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya habían percibido señales previas, como la aparición de referencias a sus canciones en distintos puntos de París y su reciente participación en la ceremonia de los Juegos Olímpicos.

Con información de BBC News y nytimes.com/es