Celebrarán este sábado en El Bronx «Día Nacional de la Ciudadanía 2025»

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El asambleísta por el distrito 78 en El Bronx, George Álvarez, líderes gubernamentales y de organizaciones sin fines celebrarán este sábado el «Día Nacional de la Ciudadanía» a los residentes legales permanentes (LPR) que son elegibles para iniciar el proceso de naturalización.

«Es sumamente importante aplicar para la solicitud de naturalización, la cual llamamos comúnmente “ciudadanía” ya que la misma nos abre muchas puertas y con ello damos un paso al frente con nuestro compromiso como parte integral de la democracia para entre otras cosas participar en la toma de decisiones», afirmó el legislador Álvarez.

«Más de 100 mil residentes en El Bronx, y en particular el distrito que representa, califica para aplicar por la naturalización», recordó.

Según un estudio del Instituto de Investigación de Equidad Dornsife de la Universidad del Sur de California estima que hay más de 900,600 residentes permanentes legales elegibles para la ciudadanía estadounidense por naturalización en el estado de NY.

Asimismo, más de 337,000 en el estado de Nueva Jersey. Se estima que hay más de 600,000 residentes elegibles solo en NYC.

Estos residentes necesitan acceso a información sobre el proceso de solicitud y sobre los servicios gratuitos y de bajo costo disponibles en sus comunidades.

El funcionario electo recordó que son muchos los beneficios de obtener la ciudadanía estadounidense e informar al público sobre las oportunidades para obtener asistencia gratuita y de bajo costo con el proceso de solicitud, desde completar el formulario de solicitud hasta prepararse para el examen de ciudadanía.

El asambleísta Álvarez extendió la invitación para que este sábado 20 asistan a su oficina, ubicada en el primer piso del 2633 de la avenida Webster, en El Bronx, con teléfono (718) 933-2204

Para más información el interesado puede comunicarse con la directora de Asuntos Legislativos del asambleísta, Jaylee Santos (347-361-0719) o escribir al correo electrónico [email protected], mientras que por NALELO a Orlando Ovalles al teléfono 646-319-8901 y su correo electrónico es [email protected]