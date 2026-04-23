Casa Musa lidera la cocina dominicana en Santiago según Guía Macarfi 2026

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El restaurante Casa Musa fue reconocido por la Guía Macarfi República Dominicana 2026 como la propuesta número uno de cocina dominicana en Santiago, consolidando su posicionamiento dentro de la escena gastronómica de la Ciudad Corazón.

La distinción fue anunciada durante la Segunda Gala Macarfi República Dominicana 2026, celebrada el pasado 20 de abril en el JW Marriott Hotel Santo Domingo, donde se presentó oficialmente la nueva edición de esta prestigiosa guía gastronómica.

Además del primer lugar en cocina dominicana, Casa Musa también obtuvo el puesto número dos en la categoría Rookie, correspondiente a mejor apertura en Santiago, así como la posición número 21 dentro del Top 100 de restaurantes de la ciudad.

Estos reconocimientos representan un importante logro tanto para el restaurante como para Santiago, al validar una propuesta culinaria que apuesta por proyectar la cocina dominicana desde una visión contemporánea, con identidad propia, hospitalidad y una fuerte conexión con la cultura local.

La Guía Macarfi elabora sus rankings a partir de valoraciones contrastadas entre embajadores gastronómicos y comensales, distinguiendo restaurantes de provincias como Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata y Samaná.

En su ficha oficial, Macarfi destaca que Casa Musa está liderado por el chef Leandro Díaz, resaltando platos emblemáticos como las Catibías de la Casa, el Yucachén con Chivo y el Moro de Guinea, propuestas que han captado la atención de los amantes de la buena mesa.

También se valora su amplia terraza con barra y vistas privilegiadas al Monumento a los Héroes de la Restauración, además de ser el único restaurante en Santiago con el atributo de “Celebrity Chef”, un elemento diferenciador dentro de la oferta gastronómica local.

Para Casa Musa, este reconocimiento reafirma la solidez de una propuesta que busca elevar la cocina dominicana desde Santiago hacia una conversación gastronómica cada vez más visible a nivel nacional e internacional, apostando por una experiencia completa que combina sabor, música y hospitalidad.