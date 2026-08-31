Carolina activa Comité de Prevención y Alcaldía del DN refuerza medidas preventivas ante incidencia de lluvias

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía activó y dejó en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, debido a las lluvias pronosticadas por la incidencia de una vaguada y una onda tropical.

La iniciativa busca coordinar posibles acciones interinstitucionales para mitigar los efectos de las lluvias que se esperan que caigan en la capital dominicana.

En ese sentido, la Alcaldía del Distrito Nacional reforzó sus acostumbradas labores de limpieza de filtrantes e imbornales ante los pronósticos de precipitaciones.

Bajo instrucciones de la aspirante presidencial Carolina Mejía, las brigadas del cabildo se han desplegado con camiones succionadores y personal de barrido y cuneteo.

En ese sentido, las labores se mantienen de forma intensificada en las avenidas 27 de Febrero, John F. Kennedy, George Washington, Dr. Fernando Alberto Defilló y en los sectores Ensanche Kennedy, Villa Juana, Don Bosco, Ensanche La Fe, Piantini, entre otros.

Este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada, en interacción con una onda tropical que se aleja sobre aguas del mar Caribe, generará durante la tarde aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del territorio nacional.

La Alcaldía del Distrito Nacional hizo un llamado a los ciudadanos a no sacar las bolsas de desechos a las aceras en momentos en los que llueve o se esperan fuertes lluvias, para evitar que estas sean arrastradas por el agua y terminen bloqueando los filtrantes.

Asimismo, sugirió a mantenerse atentos a las redes de la alcaldía y otros organismos oficiales, a los fines de enterarse sobre cualquier situación generada por las lluvias.