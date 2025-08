Canibalismo político en el PRM

Por JUAN T H

Lo he dicho otras veces, pero sin resultados positivos. Lo repito por si alguien lee este artículo y le presta algún nivel de atención: La decisión del presidente Luís Abinader de anunciarle al país su decisión de no modificar la Constitución para rehabilitarse y optar por un tercer mandato, como lo hizo Danilo Medina, y como lo sigue haciendo Leonel Fernández, que gobernó 12 años y quiere volver al poder hasta terminar sus días en el Palacio Nacional, donde le gustaría ser enterrado, como San Pedro en la Capilla Sixtina, ha provocado un canibalismo político insospechado en las filas del Partido Revolucionario Moderno, que atenta contra su permanencia en el poder más allá del 2028.

Las campañas difamatorias e injuriosas contra tal o cual funcionario, las patrocinan los propios compañeros. La mayoría de los aspirantes a la presidencia del país, tienen sus propias bocinas, sus comunicadores entrenados en la vocinglería, difamando, injuriando, chantajeando y hasta extorsionando de un lado a otro.

El PRM se está haciendo oposición así mismo. Destruyéndose, aniquilándose, desprestigiándose, y maldiciéndose. No existe en el PRM un “espíritu de cuerpo”, disciplina, una estructura orgánica sujeta a los mandatos del estatuto que debe regirlo.

El PLD y la Fuerza del Pueblo no hacen oposición de verdad. La oposición al gobierno del PRM la hace el propio PRM, sus dirigentes y funcionarios gubernamentales a través de las redes sociales. La mayoría de los funcionarios están “endiosados”. No hablan con nadie, no dan entrevistas, no devuelven las llamadas telefónicas ni los mensajes, no defienden ni protegen al gobierno, ni al presidente Abinader, que en ocasiones parece estar solo luchando contra molinos de vientos. El “comsolismo” de los gobiernos del PLD se ha enraizado en el gobierno del PRM. (Si)

El PRM está fuera del debate nacional e internacional. El mundo se cae a pedazos con invasiones, crímenes de lesa humanidad como los de Israel en Gaza, pero el PRM no dice nada, Donald Trump avasalla aquí y allá con sus aranceles, deportaciones masivas, bloqueos, sanciones, chantajes y amenazas, pero vergonzosamente el partido de gobierno guarda un silencio cómplice que avergüenza. ¿No existe en el PRM un departamento internacional que defienda, como un principio, la solidaridad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, mil veces violado?

En el país hay muchos problemas. Me preocupa la situación del gobierno y del partido. Ninguna de las dos cosas parece ir bien. Debe producirse una rectificación. Terminar con los ruidos y los escándalos entre funcionarios y dirigentes del partido. La libertad no puede confundirse con el libertinaje. Democracia no siempre es consenso, también es descenso. Los roles de los funcionarios y de los dirigentes tienen que estar claramente definidos, tanto en el organigrama del Estado, como de la Dirección Ejecutiva.

Vuelvo a decirlo: el presidente Luís Abinader es la cabeza del gobierno y del partido. En su doble condición de presidente de la República y principal líder del PRM, poner orden en la casa, es decir, en el Palacio Nacional y en la Casa Nacional del PRM. El doctor José Francisco Peña Gómez decía que solo el PRD destruía al PRD, como en efecto así ocurrió. Ahora igual: sólo el PRM destruye y saca del poder al PRM. Como decía un viejo dirigente del Partido Comunista Chino: “Los árboles no los dejan ver el bosque”.

Que no se confundan la búsqueda del consenso en la mayoría de los problemas, con la falta de personalidad o de carácter. Hay ocasiones en que es absolutamente necesario dar un golpe duro en la mesa, acompañado de un coño que su eco haga temblar la tierra en la frontera, donde también hay que poner orden. El presidente Luís Abinader, digo, respetuosamente, debe dar algunos ejemplos, destituir a los funcionarios que no funcionen, a los que no hacen lo que deben hacer.

Repito: el PRM se está autodestruyendo, sin vocación de poder. Le está dando la razón a los que dicen que el PRM es bueno en la oposición, pero no lo es gobernando. El síndrome de la división está presente constantemente, como si formara parte de su ADN, heredado del desaparecido Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que Miguel Vargas se “comió con yuca”, igual que en los tiempos de las “tendencias”, comiéndose unos con otros, desacreditándose, injuriándose y desacreditándose, pagando bocinas, sicarios, morbosos, extorsionadores. (Todos sabemos los que estamos en el mundo de la comunicación y de la farándula periodística, sabemos quién le paga a quien, y cuanto le pagan, en efectivo, publicidad y hasta en especie) El canibalismo está matando al PRM para sacarlo del poder. La mayoría de los precandidatos presidenciales, no todos, aclaro, son antropófagos políticos, capaces de sacarse un ojo con tal de que su contrincante quede ciego. ¡¡Uf!!

Presidente Abinader, sólo usted y nadie más, puede detener el canibalismo dentro y fuera de su gobierno. ¡Solo usted, presidente!