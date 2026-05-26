Candidata Ávila Chevalier D-13 en NY enfrenta críticas por mensajes racistas contra blancos, negros y árabes

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La candidata socialista a la Cámara de Representantes por el Distrito 13, Darializa Ávila Chevalier, de 31 años, respaldada por Democratic Socialists of America (DSA), enfrenta fuertes críticas tras salir a la luz publicaciones suyas en redes sociales, consideradas ofensivas y racistas contra mujeres blancas, hombres negros y árabes.

De acuerdo con un reporte del New York Post, fechado el 23 de mayo de este mes, la excoordinadora de campaña del alcalde Zohran Mamdani, en el Alto Manhattan y El Bronx, escribió en su cuenta de Twitter (hoy X) en febrero de 2019:

“Hombres negros, hombres árabes fetichizando mujeres colonizadoras feas”. También publicó otro mensaje en septiembre de 2019, donde presumía haberle cerrado la puerta a una “anciana blanca” en un restaurante Popeyes, tras una conversación relacionada con el movimiento BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions), una campaña internacional crítica hacia Israel.

Las publicaciones resurgen en medio de las primarias demócratas del Distrito 13, donde la candidata respaldada por el DSA enfrenta cuestionamientos por comentarios considerados ofensivos y por sus posturas políticas radicales.

Ávila Chevalier, quien compite en las primarias demócratas contra el congresista Adriano Espaillat, fue señalada por publicaciones realizadas en 2019 en Twitter (ahora X).

El New York Post también destaca algunas posiciones políticas defendidas por la candidata, incluyendo la abolición de cárceles y el fin del apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Asimismo, propone abolir el Servicio de Inmigración (ICE) mientras recibe donaciones de individuos vinculados a empresas tecnológicas que colaboran con sistemas de vigilancia utilizados por agencias gubernamentales.

De acuerdo con El Post, la campaña de Chevalier recibió donaciones de Palantir Technologies y Dataminr. Estas empresas han sido señaladas por su participación en el desarrollo de herramientas utilizadas por fuerzas del orden para monitorear protestas y apoyar operaciones migratorias, incluyendo aquellas relacionadas con ICE.

Los reportes de Chevalier también muestran donaciones de Aidan Duffy, un ingeniero de Palantir que trabaja en la controvertida plataforma Foundry de la empresa, la cual fue utilizada por la administración Trump para recopilar datos sobre estadounidenses.

Revelaciones publicadas por el influyente medio anglosajón han generado cuestionamientos sobre la coherencia política de la candidata socialista demócrata.

Chevalier, nacida en Florida, afirmó haberse convertido al islam hace tres años, durante un discurso pronunciado en el Centro Islámico Al-Khoei, en Queens, dirigido por el radical jeque Fadhel Al-Sahlani, quien ha negado el Holocausto.

La candidata, que se identifica como Afrolatina, fue una activista antiisraelí de la Universidad de Columbia entre 2012 y 2016, donde trabajó con el grupo ahora suspendido Estudiantes por la Justicia en Palestina, e inició el movimiento para desinvertir en Israel, según declaró a la DSA.

También ayudó a liderar los campamentos de la “tentefada” en los terrenos de la universidad, que aterrorizaron a los estudiantes judíos, lo que derivó en una demanda de la administración Trump contra la universidad, que culminó en un acuerdo histórico de 221 millones de dólares.