Cabarete Butterfly Effect vuelve del 7 al 11 de julio para inspirar y encender el liderazgo femenino en la Costa Norte

Puerto Plata, RD.–Con una propuesta renovada enfocada en el bienestar, el liderazgo, los deportes acuáticos y el impacto social, el Consejo Directivo del Cabarete Butterfly Effect anunció la celebración de su 18.ª edición, que tendrá lugar del 7 al 11 de julio de 2026 bajo el lema “IGNITE” (Encender), con el propósito de seguir promoviendo la integración activa de mujeres y niñas de todo el país y consolidar a Cabarete como un referente regional del empoderamiento femenino a través del deporte.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación celebrado en La Lola Beach Club, encabezado por la presidente y fundadora del Cabarete Butterfly Effect, Michelle Bourdeau, quien presentó las principales novedades de esta edición y destacó el crecimiento sostenido del evento, que el pasado año reunió a 165 mujeres y niñas, alcanzando una participación récord y consolidándose como uno de los encuentros de empoderamiento femenino y deportes acuáticos más importantes del Caribe.

“IGNITE representa esa chispa que todas llevamos dentro. Queremos que cada mujer y cada niña descubra su potencial, se atreva a dar el siguiente paso y comprenda que tiene el poder de transformar su vida e inspirar cambios positivos en su comunidad. Esa ha sido nuestra misión desde el primer día y hoy seguimos creciendo con más fuerza y propósito”, expresó Bourdeau.

La presidente del evento explicó que esta edición incorpora nuevas experiencias diseñadas para fortalecer el bienestar integral y el aprendizaje de las participantes, entre ellas el Miércoles de Bienestar, una Clínica de Stand Up Paddle en Vela Cabarete, una clase de Aqua Fitness en Millennium Resort & Spa, una sesión de yoga dirigida por Lorena Medina Bournigal durante la jornada principal del evento, el tradicional Catamaran Cruise y, de manera tentativa, clases de surf en Playa Encuentro.

Asimismo, destacó que el programa iniciará el martes 7 de julio con el registro oficial y la exposición de patrocinadores; continuará el miércoles con una jornada dedicada al bienestar físico y emocional; el jueves incluirá la tradicional limpieza de playa en La Boca y la conferencia “Mujeres en Puestos de Liderazgo”; el viernes las participantes disfrutarán del Catamaran Cruise; y el sábado 11 de julio se desarrollará la jornada principal con una sesión de yoga a cargo de Lorena Medina Bournigal, la emblemática travesía en remo por el río, exhibiciones deportivas y una gran celebración de clausura.

Uno de los anuncios más relevantes fue el inicio de una alianza con la Fundación 4 Estrellas, mediante la cual se recaudarán fondos para apoyar su programa de natación para niñas, con el objetivo de brindarles mayor seguridad en el agua y abrirles nuevas oportunidades para desarrollarse en los deportes acuáticos.

Durante la presentación, Adriana Badía resaltó el impacto social y ambiental que ha construido el Cabarete Butterfly Effect a lo largo de los años. Recordó que, junto a Corito Sostenible, en la pasada jornada de limpieza de playa fueron recolectados 182 kilogramos de plástico, 85 kilogramos de vidrio, 3.10 kilogramos de aluminio, 2.30 kilogramos de envases Tetra Pak y 7.70 kilogramos de zapatos, resultados que reflejan el compromiso permanente del evento con la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible de la comunidad. Asimismo, destacó que este año ese legado se amplía con la alianza junto a la Fundación 4 Estrellas, que permitirá recaudar fondos para que más niñas aprendan a nadar y encuentren en los deportes acuáticos nuevas oportunidades para su desarrollo.

La edición 2026 cuenta con el respaldo de Fresh Fruit Dominicana, RealtorDR, Andari Spa, Millennium Resort & Spa y AMG Comunica, además del apoyo de aliados estratégicos, voluntarios e instituciones que continúan fortaleciendo este movimiento, cuyo impacto trasciende el deporte para inspirar liderazgo, bienestar y transformación social.

Las organizadoras invitaron a mujeres y niñas de todo el país a sumarse a esta nueva edición y vivir una experiencia que combina aprendizaje, conexión, deporte, sostenibilidad y crecimiento personal bajo un mismo propósito: encender el potencial de cada participante para generar un efecto positivo que perdure mucho más allá del evento.