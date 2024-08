Black Lives Matter exige investigación sobre agresión policial a dominicano en Parada del Bronx

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El Movimiento Black Lives Matter / BLM (Las Vidas Negras Importan) pidió a los federales del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington una investigación a numerosos policías por una brutal paliza que dieron al dominicano Arnaldo Vargas Junior después que finalizara La Gran Parada Dominicana de El Bronx el domingo 28 de julio 2024 cuando la víctima discutía con algunos uniformados que custodiaban la actividad en la avenida Grand Concourse.

El activista afroamericano Hawk Newsome, un crítico frecuente del alcalde Eric Adams y el NYPD, pidió a los funcionarios federales que investiguen la golpiza de los policías a Vargas de 25 años de edad.

“Nos pusimos en contacto con los políticos locales. No hicieron nada. El alcalde dice que no ve ningún problema en este tipo de policías” dijo Newsome, quien dirige el capítulo más grande de Nueva York del movimiento Black Lives.

“Esta responsabilidad recae en el Departamento de Justicia. Es hora de que Washington intervenga”, sostuvo el activista.

En un video que generó críticas por parte de activistas comunitarios se muestra a un oficial de policía golpeando a un hombre más de una docena de veces mientras otros tres uniformados intentan contenerlo en medio del desfile.

El dominicano admitió que estaba discutiendo con varios policías mientras intentaban dispersar a la multitud la noche del 28 de julio que lo agarraron luego y comenzaron a golpearlo, dejándolo mallugado y conmocionado.

“Solo estaba usando mis palabras,”, dijo Vargas en una declaración al tabloide NY Daily News. “Fueron agresivos”

Vargas estaba con amigos en un concurrido en la avenida River cerca de la calle McClellan cuando la policía llegó para ordenar a la multitud que se dispersara poco después de las 7:00 de la noche.

Relató que ya él y sus amigos se estaban yendo Vargas cuando uno de sus acompañantes tomó un trago de la tequila dominicana “Don Julio”, lo que llevó a un oficial a quitarle el licor de las manos, dijo.

Un portavoz del NYPD dijo que Vargas rechazó una orden legal de los oficiales para dispersarse y fue acusado por resistirse al arresto, obstruir la administración del Gobierno y luchar contra los policías asumiendo una conducta desordenada.

Vargas, contó un testigo, estaba desafiando a un policía y se enfrentó cara a cara con otro oficial.

El video muestra a varios oficiales en un aparente intento de someter a Vargas cuando otro oficial lo golpea repetidamente, según Angel Carrión, quien grabó el episodio en video.

Vargas dijo haber intentado proteger su rostro de los golpes mientras los oficiales sostenían sus brazos.

“Mientras me golpean a mí al mismo tiempo, estoy tratando de proteger mi cara,”, dijo. “Cuatro policías me están agarrando. No me voy a resistir, estoy protegiendo mi cara”, narró Vargas.

Carrión admitió que su amigo pudo haber perdido los estribos, pero dijo que no cree que la paliza estuviera justificada.

“Vargas le dijo un par de cosas al policía que probablemente no le gustó, eso no es razón para vencer a alguien así,” dijo Carrión.

Un abogado de Vargas dijo que los oficiales cruzaron una línea.

“El video habla por sí mismo y muestra claramente a un neoyorquino inocente siendo agredido y golpeado severamente por oficiales que no tienen en cuenta sus derechos civiles, dijo el abogado Jonathan Gleit que representa a Vargas.