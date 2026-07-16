Bienvenido el extraño” llega a la Sala Manuel Rueda, teatro que sigue la conversación sobre el estigma de la salud mental

Santo Domingo. La obra teatral Bienvenido el extraño, dirigida por Vicente Santos, uno de los nombres más sólidos de la escena dominicana contemporánea, se presentará el próximo miércoles 5 de agosto de 2026, a las 8:00 de la noche, en la Sala Manuel Rueda del Edificio Escuelas de Bellas Artes, ubicada en el Parque Iberoamericano.

Basada en hechos reales, la puesta en escena aborda el impacto del estigma, la desinformación y los prejuicios asociados a la salud mental, a través de la historia de Bienvenido, un destacado estudiante de medicina que sufre un colapso emocional provocado por la presión académica.

Con la dramaturgia de Yino Martínez, la producción de Canek Denis, este montaje llega bajo la dirección de Vicente Santos, quien además actúa junto a un elenco de primer nivel conformado por Iván Mejía, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Ruth Emeterio, Manuel Raposo, Lía Briones y Wendy Alba, intérpretes de amplia trayectoria en las tablas y en el cine, que se han convertido en embajadores solidarios de la salud mental.

La pieza contará con música en vivo a cargo de José Andrés Molina y Attabeyra Hailí.

Con una narrativa profundamente humana, la obra propone una conversación urgente sobre el daño que producen la ignorancia, el silencio y el miedo alrededor de los trastornos de salud mental, al tiempo que reivindica la empatía, la dignidad y el derecho de toda persona a una segunda oportunidad.

La función tendrá además un propósito solidario: los fondos recaudados serán destinados al proyecto Casa de Día del Patronato de la Salud Mental Padre Billini, iniciativa que brinda apoyo profesional, terapias, medicamentos y acompañamiento a personas de escasos recursos que viven con trastornos de salud mental, así como a sus familias, para favorecer su recuperación, inclusión social y calidad de vida. La presentación llega gracias al auspicio del Ministerio de Turismo, y también cuenta con el apoyo de Fundación Refidomsa, Banco Popular, Laboratorios LAM y ARS Universal.

Con el lema “Caras vemos, historias no sabemos”, Bienvenido el extraño invita al público a mirar más allá de las etiquetas y a comprender la importancia de acompañar, escuchar y tratar la salud mental con respeto y sensibilidad.

Las boletas tienen un costo de RD$1,000 por persona y están disponibles a través de TicketMax.

Más información sobre la obra.

Bienvenido el extraño, dramaturgia del doctor Yino Martínez basada en hechos reales, sigue la historia de Bienvenido, un brillante estudiante de medicina que, tras un colapso emocional provocado por el estrés académico, es señalado como “loco” por su comunidad y encerrado por una madre consumida por la ignorancia, la vergüenza y la culpa. La intervención de un médico comunitario le permite acceder a tratamiento psiquiátrico y recuperar su proyecto de vida. Convertido en médico, regresa al pueblo que lo rechazó para realizar su pasantía, donde deberá enfrentar los prejuicios de quienes lo condenaron, reconciliarse con la ausencia de su madre y demostrar que la salud mental no define el valor de una persona.