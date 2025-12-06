BHD se reafirma como una de las empresas con mejor reputación del país

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco BHD volvió a consolidarse como una de las empresas con mejor reputación de la República Dominicana, al quedar entre las primeras cinco posiciones del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025, ranking que evalúa el desempeño de más de un centenar de organizaciones en el país.

En esta tercera edición del estudio, la entidad también se posicionó como la segunda mejor del sector bancario, confirmando la fortaleza de su modelo de gestión y su compromiso con la banca responsable.

Asimismo, BHD obtuvo el segundo lugar en reputación digital, uno de los ámbitos más sensibles y exigentes en la actualidad, y fue reconocida entre las empresas con los mejores equipos de comunicación, alcanzando la quinta posición en esta categoría.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del BHD, expresó que ocupar nuevamente estos lugares privilegiados reafirma el compromiso institucional con el servicio, la transparencia y la innovación.

“Ser una entidad financiera implica una enorme responsabilidad. En el BHD trabajamos con un propósito muy claro: impulsar el progreso humano mediante una banca responsable, innovadora y cercana. La coherencia entre lo que somos y lo que hacemos es lo que nos permite construir una reputación sólida”, afirmó.

Navarro explicó que esta valoración positiva se sustenta en múltiples factores que forman parte de la cultura corporativa del BHD, como el enfoque permanente en la experiencia del cliente, los altos estándares de servicio, la prudencia financiera y el respeto a las normativas.

También mencionó la importancia del desarrollo humano de los colaboradores, el apoyo a las comunidades, la gestión sostenible y las acciones de responsabilidad social, pilares que sostienen la identidad del banco como “empresa ciudadana”.

La reputación del BHD es un proyecto de largo plazo. En las ediciones de Merco 2023 y 2024, el banco fue reconocido como la empresa más responsable en el ámbito interno, clientes y sociedad, posicionamiento que ha mantenido con consistencia.

En 2024, la Revista Summa lo destacó como una de las Empresas Líderes de América Central y República Dominicana, sobresaliendo por su reputación digital y sus políticas éticas, sociales y ambientales.

La trayectoria reputacional de la entidad también fue respaldada en 2022, cuando obtuvo el nivel Oro en el ranking de digitalización de la Superintendencia de Bancos, reconocimiento que evidencia su liderazgo en transformación tecnológica dentro del sistema financiero nacional.

Antes de ello, en 2019, el BHD ocupó el segundo lugar general y el primero entre las entidades financieras en el RepTrak del Reputation Institute, estudio que evalúa las treinta empresas mejor valoradas del país.

Estos resultados, acumulados a lo largo de los años, demuestran que la reputación del BHD no responde a acciones aisladas, sino a una estrategia corporativa coherente, sostenida y orientada al desarrollo humano y empresarial.

La entidad reafirmó que continuará trabajando para fortalecer sus estándares de servicio, su modelo de gestión responsable y su conexión con los clientes, colaboradores y comunidades.

Con su desempeño en Merco 2025, el Banco BHD vuelve a posicionarse como un referente nacional en transparencia, solidez e innovación, confirmando su liderazgo dentro del sector financiero dominicano.