Banreservas y Banco Santa Cruz fortalecen vínculos de cooperación

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, recibió en su despacho a una delegación del Banco Santa Cruz, encabezada por su presidente ejecutivo, Fausto Pimentel, en un encuentro destinado a reforzar los lazos de cooperación en el sistema bancario dominicano.

En la reunión también participaron el vicepresidente Fernando Rosario y varios miembros del Consejo de Directores del Banco Santa Cruz, entidad que este año celebra 25 años de servicios financieros al país.

Aguilera expresó su satisfacción al acoger la visita y destacó la importancia de fomentar una relación estratégica entre instituciones que comparten valores y objetivos orientados al crecimiento económico de la nación.

El presidente ejecutivo de Banreservas manifestó además que existe plena disposición de colaborar en iniciativas conjuntas basadas en los pilares de integridad, compromiso, innovación y excelencia, principios que rigen tanto a Banreservas como al Banco Santa Cruz.

Por su parte, Fausto Pimentel valoró la apertura de este espacio de diálogo y resaltó que la cooperación interbancaria representa una herramienta clave para seguir ampliando las oportunidades de desarrollo económico y social en la República Dominicana.

Ambas entidades coincidieron en que el fortalecimiento de los vínculos es vital para impulsar la inclusión financiera, dinamizar el crédito y respaldar el crecimiento de los sectores productivos del país.

El Banco de Reservas, con sus 84 años de historia, ha jugado un papel fundamental en el financiamiento de proyectos estratégicos, así como en el respaldo a los pequeños, medianos y grandes empresarios dominicanos.

De igual modo, ha ampliado su alcance internacional con la apertura de sucursales en Nueva York, Miami y Madrid, acercando sus servicios a la diáspora dominicana y facilitando las transacciones con su país de origen.

El Banco Santa Cruz, en tanto, ha consolidado una trayectoria de 25 años de servicio, caracterizada por su cercanía al cliente, su innovación en productos financieros y su compromiso con la estabilidad del sistema bancario nacional.

Durante el encuentro se resaltó la visión compartida de ambas instituciones en torno a la necesidad de apoyar a las familias dominicanas mediante el acceso a productos de crédito confiables y ajustados a sus necesidades.

También se subrayó la importancia de acompañar al tejido empresarial en sus diferentes etapas, desde emprendedores y pequeñas empresas hasta grandes proyectos de inversión que generan empleo y bienestar social.

La reunión concluyó en un ambiente de cordialidad y entendimiento, con el compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación para seguir explorando áreas de cooperación conjunta.

De esta manera, Banreservas y Banco Santa Cruz reafirman su papel como actores fundamentales del sistema financiero dominicano, trabajando en favor del desarrollo sostenible y el progreso de la nación.

