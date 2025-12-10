Banreservas recibe reconocimiento por su programa Fomenta Pymes como modelo de negocio

Bartolo García

El programa Fomenta Pymes del Banco de Reservas fue distinguido como Modelo de Negocio en la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras, una iniciativa conjunta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El reconocimiento destaca la innovación, el impacto y la efectividad del programa en favor del desarrollo empresarial.

El galardón fue recibido por el director senior de Pymes de Banreservas, Juan Carlos García, junto a la directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la entidad bancaria, Raquel Giraldez, quienes valoraron el premio como una validación del compromiso institucional con este sector productivo.

Fomenta Pymes ha sido diseñado como una propuesta integral de acompañamiento financiero y formativo, creada para responder a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas dominicanas, consideradas un motor fundamental de la economía nacional.

Desde su puesta en marcha en 2018, el programa ha canalizado más de RD$285,000 millones en desembolsos, permitiendo a miles de negocios acceder a crédito formal, servicios bancarios especializados y herramientas para mejorar su gestión financiera.

La cartera activa del programa supera actualmente los RD$95,000 millones, mientras que la cartera pasiva sobrepasa los RD$104,000 millones, reflejando la confianza y fidelidad de los emprendedores hacia las soluciones de Banreservas.

Más de 157,000 pymes han sido atendidas directamente mediante productos financieros, asesorías y acompañamiento técnico. Asimismo, unas 30,800 personas han participado en capacitaciones, cursos y jornadas formativas orientadas a fortalecer habilidades empresariales, fomentar innovación y promover prácticas de asociatividad.

El programa incluye también mecanismos de protección para las empresas, como pólizas especializadas contra riesgos catastróficos y responsabilidad civil, además de instrumentos de financiamiento verde destinados a proyectos sostenibles, beneficio que ya alcanza a 380 clientes.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98.5 % del tejido empresarial del país y generan el 38.5 % del empleo formal, lo que subraya la importancia de iniciativas que fortalezcan su competitividad.

Banreservas destacó que Fomenta Pymes no solo impulsa el crecimiento económico, sino que contribuye al desarrollo sostenible del país al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente aquellos relacionados con trabajo decente, industria, innovación y reducción de desigualdades.

El reconocimiento otorgado por CONEP y el PNUD reafirma el valor del programa como una práctica replicable y escalable, capaz de transformar modelos productivos y promover la inclusión financiera de segmentos tradicionalmente vulnerables.

El acto de premiación contó con la participación de representantes de 19 empresas, cuyas iniciativas fueron evaluadas en distintas categorías, entre ellas Modelo de Negocio, Responsabilidad Social Corporativa y Micro y Pequeñas Empresas.

Los organizadores destacaron que las prácticas reconocidas representan ejemplos inspiradores de innovación empresarial, sostenibilidad y compromiso social en la República Dominicana.

Banreservas reiteró que continuará expandiendo las capacidades del programa Fomenta Pymes, con el objetivo de seguir acompañando a los emprendedores y contribuir al crecimiento económico de las comunidades en todo el territorio nacional.

Finalmente, la entidad bancaria agradeció el reconocimiento e indicó que este premio reafirma su misión de impulsar la prosperidad colectiva mediante soluciones financieras adaptadas a la realidad de las pymes dominicanas.