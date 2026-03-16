Banreservas presentará programa de charlas y talleresen la Semana Económica y Financiera del Banco Central

Santo Domingo. – El Banco de Reservas desarrollará en la VI edición de la Semana Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, a celebrarse desde este lunes 16 hasta el 20 de marzo, un amplio programa de charlas de educación financiera y talleres dirigidos a distintos grupos de edad.

Especialistas de la institución financiera pertenecientes a diversas áreas impartirán orientaciones sobre ahorro infantil y educación financiera, con el objetivo de fortalecer los conocimientos económicos de niños y adolescentes, y fomentar hábitos responsables en el manejo del dinero.

Banreservas contará con un stand interactivo en la sede del Banco Central de Santo Domingo y en el Centro León de Santiago, que funcionará desde el martes 17 hasta finalizar la feria, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En estos espacios, el público recibirá información sobre los beneficios de la Cuenta de Ahorro Infantil Banreservas, además de que los niños podrán compartir con Jenny la Ballenita, personaje que forma parte de las iniciativas educativas de la institución financiera. También se entregarán brochures informativos y se realizarán dinámicas dirigidas a niños y jóvenes, quienes recibián diversos materiales promocionales.

Dentro de la agenda educativa, Banreservas impartirá en Santo Domingo dos charlas diarias sobre ahorro infantil y una en el Centro Cultural Perelló, en Baní, programada para el miércoles 18 de marzo; mientras que en Santiago las disertasión serán el jueves 19 y viernes 20.

Estas actividades de aprendizaje forman parte de las acciones de responsabilidad social que realiza el Banco de Reservas para fomentar la educación financiera desde temprana edad y promover una cultura de ahorro y manejo responsable del dinero entre niños y jóvenes.

La inauguración de la Semana Económica y Financiera del Banco Central se efecturá este lunes 16 de marzo, a las 10:30 de la mañana, y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde del viernes 20. La actividad busca acercar al público a temas económicos y financieros, mediante espacios de aprendizaje accesibles para toda la población.

Esta actividad también tiene como propósito facilitar el acceso a servicios e información financiera a través de programas educativos dirigidos a distintos segmentos de la población.