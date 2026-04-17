Banreservas encabeza ranking de empresas que transforman la República Dominicana en sostenibilidad

Santo Domingo.- El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) se consolidó como la empresa que más impulsa la transformación sostenible del país, al ocupar el primer lugar del ranking “Empresas que transforman la República Dominicana”, con una puntuación de 94.4%, en un estudio realizado por la firma NewLink y presentado durante el cierre de Expo Sostenible 2026.

El informe posiciona a Banreservas como líder del listado general y resalta su desempeño en los tres pilares evaluados: primer lugar en gobernanza con 92.2%, primer lugar en el componente ambiental con 89.7% y segunda posición en el ámbito social con 93.6%, consolidando así una gestión integral basada en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

La vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, ingeniera Alieska Díaz, quien recibió el reconocimiento en representación del presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, valoró estos resultados como una muestra del compromiso institucional con el desarrollo sostenible del país.

“Este reconocimiento reafirma que en Banreservas estamos haciendo las cosas bien, con una visión clara de sostenibilidad, transparencia y cercanía con la gente. Más que un logro institucional, es un compromiso que asumimos cada día con la sociedad dominicana”, expresó Díaz.

Agregó que la entidad continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la inclusión financiera, el desarrollo productivo y el bienestar de las comunidades.

“Seguiremos trabajando para que cada acción que emprendamos genere impacto positivo, no solo en lo económico, sino también en lo social y ambiental, como parte de nuestra responsabilidad con el presente y el futuro del país”, sostuvo.

El ranking fue elaborado a partir de un riguroso proceso metodológico que incluyó encuestas a público general, líderes empresariales, académicos, organizaciones y especialistas en sostenibilidad, evaluando factores como transparencia, impacto social, ética corporativa y compromiso ambiental.

El estudio concluye que las empresas que lideran en sostenibilidad son aquellas que logran integrar estas prácticas a su modelo de negocio, generando confianza, atrayendo inversión y contribuyendo de manera directa al desarrollo económico, social y medioambiental.

En el ranking general fueron evaluadas las principales empresas del país, destacándose aquellas que han logrado integrar la sostenibilidad como parte esencial de su estrategia y su impacto en la sociedad dominicana.

Con este resultado, Banreservas reafirma su posición como motor clave del desarrollo nacional y su compromiso con una gestión responsable, alineada con los más altos estándares internacionales, consolidándose como el banco de todos los dominicanos.

