Banreservas eleva su cartera turística a más de RD$50 mil millones y refuerza su apuesta por el desarrollo del sector hotelero nacional

Puerto Plata, RD. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera, destacó el sólido crecimiento de la cartera de crédito del banco en el sector turismo, que pasó de RD$22,000 millones a más de RD$50,000 millones, reafirmando así el compromiso de la institución con el desarrollo turístico y económico de la República Dominicana.

Durante su intervención en el primer picazo del hotel Meliá Bergantín Beach, en Punta Bergantín, evento encabezado por el presidente Luis Abinader, Aguilera explicó que la cartera turística de Banreservas representa actualmente el 44% de todo el sistema financiero nacional, consolidando al banco como la principal entidad de apoyo al sector.

“Este crecimiento refleja nuestra confianza en la visión del Gobierno y en el potencial del turismo dominicano. Banreservas continuará impulsando proyectos que generen empleo, desarrollo y bienestar en las comunidades”, afirmó Aguilera.

El ejecutivo informó además que el banco financia más de 7,000 habitaciones hoteleras y evalúa actualmente 22 nuevos proyectos con una inversión estimada de RD$115,000 millones, que añadirán más de 10,100 habitaciones, dos centros de convenciones, un puerto de cruceros y un parque temático.

Dichos proyectos se distribuyen estratégicamente en los principales polos turísticos del país, como Puerto Plata, Punta Cana, La Romana, Santo Domingo, Miches, Pedernales y Montecristi, con el objetivo de diversificar la oferta turística y promover un crecimiento equilibrado en todas las regiones.

Aguilera subrayó que Banreservas no solo financia grandes complejos hoteleros, sino también infraestructuras complementarias clave, como los puertos de cruceros Taino Bay, Port Cabo Rojo y el futuro Port Samaná, además del parque temático El Dorado Water Park, proyectos que han generado más de 16,000 empleos directos e indirectos.

El presidente ejecutivo del banco explicó que el proyecto Punta Bergantín simboliza la sinergia entre el sector público y privado. “Este desarrollo nace como una alianza entre el Gobierno dominicano y Banreservas, con el propósito de fortalecer a Puerto Plata como destino turístico y establecer un modelo de crecimiento sostenible”, sostuvo.

El complejo Punta Bergantín abarca más de 9.5 millones de metros cuadrados, e incluirá 4,000 habitaciones hoteleras, 4,000 unidades residenciales, un campo de golf de 27 hoyos, clubes de playa, centros comerciales y zonas recreativas e innovadoras, combinando lujo, sostenibilidad y respeto por el entorno natural.

El ejecutivo destacó que el proyecto ya ha despertado el interés de marcas internacionales de prestigio, como Westin y Meliá, que aportarán cerca de mil habitaciones y una inversión superior a los 220 millones de dólares, evidenciando la confianza del mercado global en el destino dominicano.

“Banreservas seguirá siendo un socio clave del turismo nacional. Nuestro compromiso no es solo con las grandes inversiones, sino con cada proyecto que impulse la economía, el empleo y la competitividad del país”, expresó Aguilera.

Asimismo, valoró la visión del presidente Luis Abinader, quien, según dijo, “ha apostado al turismo incluso en los momentos más difíciles”, y reconoció la “extraordinaria gestión del ministro David Collado, cuyo liderazgo ha sido determinante para consolidar la posición del país como destino líder en la región”.

Aguilera concluyó asegurando que Banreservas mantendrá su rol protagónico en el financiamiento de proyectos turísticos sostenibles, priorizando la innovación, la inclusión social y la responsabilidad ambiental, pilares que garantizan un crecimiento sólido y equilibrado del turismo dominicano.

