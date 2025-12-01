Banreservas devuelve la vida al histórico Hotel Mercedes con un moderno Centro Cultural

Abinader y Aguilera destacan el renacer de un ícono santiaguero como motor de arte, memoria y creatividad

Bartolo García

Santiago. – Una joya patrimonial volvió a encender sus luces en el corazón de Santiago de los Caballeros. El Banco de Reservas inauguró este sábado el Centro Cultural Banreservas en las restauradas instalaciones del emblemático Hotel Mercedes, durante una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader.

El mandatario celebró la apertura del espacio como un ejemplo del compromiso del Gobierno con la cultura, la historia y el desarrollo urbano de la Región Norte. Aseguró que Santiago no solo avanza en infraestructura moderna, sino también en la preservación de su identidad.

Leonardo Aguilera

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que este proyecto demuestra que las historias no desaparecen, sino que se transforman y continúan dando vida a la sociedad. “Este edificio es un hilo que nos une, que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser”, expresó.

Durante su discurso, Aguilera destacó que el nuevo Centro Cultural será un foco de creatividad y aprendizaje, con programación permanente que incluirá exposiciones de arte, conferencias, talleres, muestras tecnológicas y actividades formativas para todas las edades.

Aseguró que, aunque la inversión supera los RD$340 millones, “todo monto económico palidece frente al valor cultural y emocional que esta obra representa para Santiago y para el país”.

Aguilera agradeció la visión del presidente Abinader, quien dispuso la adquisición del edificio y apoyó de forma decidida la restauración, entendiendo su importancia para la memoria colectiva de varias generaciones cibaeñas.

“La historia del Hotel Mercedes revive aquí, reinventada y fortalecida, convertida ahora en un faro cultural que irradiará inspiración por muchos años”, sostuvo el ejecutivo.

El historiador Edwing Espinal resaltó que el inmueble es reflejo del pensamiento, la elegancia y el espíritu modernizador del Santiago de inicios del siglo XX, cuando la ciudad se posicionaba como centro económico y social del Cibao.

Espinal recordó momentos icónicos vividos en el edificio, como la graduación del entonces joven Joaquín Balaguer en 1929 y los famosos festivales bailables de los años sesenta, que dieron fama nacional al hotel.

Construido en concreto armado y con 44 habitaciones originales, el Hotel Mercedes abrió sus puertas el 9 de abril de 1929, destacando por su Roof Garden con vista privilegiada a una ciudad en plena expansión.

Por sus pasillos transitaron personalidades como el geólogo estadounidense Frederik Gardner Clapp, la soprano afroamericana Lillian Evanti y la periodista norteamericana Page Cooper, entre otros viajeros ilustres.

El Centro Cultural mantiene esa esencia histórica, pero la combina ahora con tecnología de vanguardia, espacios expositivos modernos y áreas para la creación artística.

Banreservas informó que el lugar se convierte oficialmente en un punto de encuentro cultural abierto a toda la ciudadanía, para celebrar la memoria del pasado y las ideas del futuro.

Con esta inauguración, Santiago suma un nuevo referente cultural que fortalece su identidad urbana y reafirma su liderazgo como ciudad creativa, turística y vibrante.

#eljacaguero #Banreservas #CentroCultural #HotelMercedes #SantiagoRD #CulturaRD