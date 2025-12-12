BANFONDESA recibe premio de la BVRD como líder en “Instrumento Sostenible” en los Premios 2025

La Bolsa de Valores reconoce el primer bono sostenible de microfinanzas del país, alineado con los estándares internacionales de la ICMA

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) fue distinguido con el galardón “Instrumento Sostenible” durante la VII Edición de los Premios BVRD 2025, un reconocimiento que destaca su histórica emisión de un Bono Sostenible por RD$500 millones, considerado el primero en la República Dominicana enfocado exclusivamente en el sector de las microfinanzas.

La Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) evaluó esta emisión como un instrumento pionero que fortalece el mercado de valores local al integrar criterios ambientales y sociales en una misma operación. La distinción resalta tanto el impacto financiero como la capacidad de BANFONDESA para innovar con instrumentos que responden a las demandas modernas de sostenibilidad.

Según la BVRD, el bono de BANFONDESA no solo alcanzó un desempeño sobresaliente en volumen operacional, sino que también se convirtió en un modelo de buenas prácticas responsables, esenciales para el desarrollo económico sostenible del país. La emisión se estructuró bajo los Principios de Bonos Sostenibles de la International Capital Market Association (ICMA), lo que certifica su transparencia y alineación con estándares internacionales.

Ramón Marcelino, Lourdes Frías, Cristian Reyna, Delia Olivares y Iván Carbajal

Este instrumento representa un parteaguas para las finanzas dominicanas, pues democratiza el acceso a capital verde y social al llevar los recursos del mercado bursátil a segmentos tradicionalmente excluidos como microempresarios rurales, mujeres emprendedoras y hogares de bajos ingresos. En ese sentido, su impacto trasciende el ámbito corporativo y se convierte en un motor directo de desarrollo comunitario.

BANFONDESA explicó que los fondos captados para un plazo de cinco años se destinan a su cartera verde, orientada a energía renovable —como sistemas fotovoltaicos— eficiencia energética, transporte sostenible y agricultura respetuosa con el ambiente. Estas inversiones buscan acelerar la transición hacia prácticas productivas más limpias y resilientes.

De manera paralela, la cartera social del bono impulsa la creación y protección de empleos en micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), fortalece iniciativas lideradas por mujeres y amplía el acceso al financiamiento para educación, mejoras de vivienda y servicios básicos esenciales.

El impacto dual del bono —verde y social— confirma su carácter innovador. Esta estructura combinada permite que cada peso invertido se traduzca en múltiples beneficios que abarcan desde la reducción de emisiones contaminantes hasta el fortalecimiento del tejido económico local.

A nivel internacional, la emisión envía una señal de madurez al mercado: la República Dominicana cuenta con la capacidad técnica y regulatoria para diseñar instrumentos financieros que movilizan capital hacia sectores que requieren apoyo urgente. Esto aumenta la confianza de inversionistas institucionales interesados en mercados emergentes con visión sostenible.

Expertos consideran que este hito posiciona al país dentro del mapa global de inversiones ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), facilitando futuras emisiones temáticas y fortaleciendo la marca país en materia de sostenibilidad.

Con este reconocimiento, BANFONDESA reafirma su compromiso institucional con un desarrollo inclusivo centrado en las personas, la reducción de la pobreza y la creación de oportunidades que mejoren la calidad de vida de sus clientes y comunidades.

La distinción otorgada por la BVRD, la más alta en el ámbito bursátil dominicano, reconoce más que una emisión: celebra un paso decisivo hacia un sistema financiero alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con una visión moderna del impacto económico.

El premio también destaca el rol de BANFONDESA como referente regional en la estructuración de instrumentos temáticos, lo que abre la puerta a nuevas iniciativas que impulsen la sostenibilidad desde el sector financiero nacional.

Con su Bono Sostenible, BANFONDESA demuestra que las microfinanzas pueden ser una plataforma estratégica para canalizar capital hacia la transición ecológica, la inclusión económica y la construcción de un futuro más justo y resiliente para la República Dominicana.