BANDEX fortalece la seguridad ciudadana con entrega de inmueble a la Policía Nacional

La cooperación interinstitucional permitirá mejorar la atención comunitaria en Prados de la Caña, San Antonio de Guerra

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – En un paso significativo para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Santo Domingo Este, el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) entregó este jueves un inmueble a la Policía Nacional, que funcionará como destacamento en la comunidad Prados de la Caña, en San Antonio de Guerra.

El acto oficial contó con la presencia del general Ernesto Rodríguez, director de Prevención de la Policía Nacional, y Arismendy Rodríguez Paulino, vicepresidente senior legal de BANDEX, quien asistió en representación del gerente general, Catalino Correa Hiciano.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron que este esfuerzo conjunto permitirá reforzar la presencia policial en la zona, optimizar la atención al ciudadano y contribuir a la convivencia pacífica en la comunidad.

Al respecto, el gerente general de BANDEX, Catalino Correa Hiciano, valoró la importancia de este aporte, asegurando que va de la mano con la misión institucional del banco de generar bienestar y respaldar iniciativas públicas que impacten positivamente a las familias dominicanas.

“Desde BANDEX impulsamos alianzas que generan bienestar. Poner este espacio al servicio de la seguridad ciudadana reafirma nuestro compromiso con una gestión responsable del patrimonio público y con el apoyo a las comunidades”, señaló Correa Hiciano a través de un mensaje institucional.

El inmueble será utilizado exclusivamente para fines operativos del puesto policial, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar una respuesta más eficiente ante situaciones que requieran intervención de las autoridades.

La entrega se realizó en el marco del Acuerdo de Usufructo No Remunerado firmado entre BANDEX y la Policía Nacional, el cual establece las condiciones de uso y administración de la infraestructura.

El general Ernesto Rodríguez agradeció el respaldo institucional de BANDEX y aseguró que la puesta en marcha del destacamento permitirá acercar los servicios de seguridad a los residentes de Prados de la Caña y sectores aledaños.

“Este tipo de apoyo nos permite seguir avanzando en la consolidación de un modelo de seguridad más cercano y más humano, que responda a las necesidades de la gente”, señaló el director de Prevención de la PN.

Rodríguez recordó que contar con instalaciones dignas y adecuadas también impacta en una mejor operatividad policial, motivación del personal y mayor confianza ciudadana.

La comunidad valoró positivamente la iniciativa, destacando que la presencia activa de la Policía Nacional contribuirá a reducir hechos delictivos y promover espacios más seguros para las familias.

Esta colaboración pública ratifica la visión de BANDEX de integrar esfuerzos que promuevan desarrollo, inclusión y calidad de vida en los territorios.

A través de acciones de esta naturaleza, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la descentralización de sus servicios y la consolidación de una seguridad más eficiente a nivel local.

El nuevo destacamento entrará en funcionamiento en los próximos días, una vez se culminen los ajustes operativos correspondientes.

Sobre BANDEX

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) es una entidad pública de desarrollo de la República Dominicana, orientada a promover el financiamiento productivo, la innovación y la competitividad de las empresas dominicanas, especialmente MIPYMES y sectores de impacto social y ambiental.