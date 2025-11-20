Banco Vimenca eleva su portafolio premium con el lanzamiento de la Visa Infinite

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– Banco Vimenca dio un paso significativo en su evolución institucional al presentar su nueva Tarjeta de Crédito Visa Infinite, una propuesta financiera orientada a clientes que demandan mayor exclusividad, seguridad y beneficios internacionales.

El anuncio fue realizado durante un evento celebrado con clientes, aliados y ejecutivos de Visa, donde fueron presentados los atributos y ventajas que posicionan a este producto como una de las ofertas más competitivas del mercado premium dominicano.

En su intervención, Jesús Cornejo, vicepresidente ejecutivo de Banco Vimenca, expresó que este lanzamiento consolida el crecimiento de la entidad y refuerza su compromiso con la innovación centrada en el cliente.

Cornejo sostuvo que esta tarjeta simboliza el resultado de más de 20 años construyendo confianza, cercanía y acompañamiento financiero para miles de familias y empresas.

Por su parte, Roque del Giudice, vicepresidente de Banca Personal, destacó la propuesta como un componente esencial en la estrategia de modernización del portafolio de tarjetas del banco.

Explicó que la Visa Infinite está diseñada pensando en un usuario sofisticado, con necesidades de movilidad global, acceso a experiencias exclusivas y servicios de valor agregado.

Durante su presentación, del Giudice anunció también el Ecosistema Conecta+, un nuevo programa de recompensas que beneficiará a todas las tarjetas de crédito y débito de Banco Vimenca.

Este ecosistema integra ventajas en categorías como bienestar, gastronomía, entretenimiento, servicios y comercio digital, permitiendo a los usuarios recibir reembolsos directos a través de alianzas con Vimenpaq y Pagatodo.

El ejecutivo aseguró que este modelo de fidelización amplifica la propuesta de valor del banco, generando mayor cercanía y beneficios tangibles en el día a día de los clientes.

A su turno, Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana, afirmó que la introducción de este producto representa un avance clave en la oferta financiera orientada al segmento de alta demanda.

Turquía señaló que la Visa Infinite ofrece amplios seguros de viaje, acceso a salas VIP alrededor del mundo, asistencia internacional y experiencias exclusivas que conectan al cliente con “un mundo de posibilidades infinitas”.

El lanzamiento reafirma el compromiso de Banco Vimenca con la excelencia y la seguridad en los servicios digitales, así como su apuesta por soluciones modernas alineadas a estándares globales.

La entidad destacó que la Visa Infinite permitirá fortalecer las relaciones de largo plazo con sus clientes, acompañándolos en sus metas profesionales y personales.

“Con cada innovación damos un paso más hacia el futuro, ofreciendo herramientas financieras que verdaderamente generan bienestar y nuevas oportunidades”, concluyó el equipo directivo.

Con esta presentación, Banco Vimenca consolida su posición como un referente del sector financiero nacional en propuestas diferenciadas orientadas a la experiencia del cliente.