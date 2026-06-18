Banco Santa Cruz promueve la inclusión y formación financiera de las personas sordas

Santo Domingo, República Dominicana. — Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Banco Santa Cruz impulsa iniciativas que promueven el bienestar y la inclusión social de las personas sordas en República Dominicana.

Como muestra de ese compromiso, y en ocasión de celebrarse el Mes de las Personas Sordas, la entidad impartió charlas de educación financiera a más de 400 niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva. Los temas abordados incluyeron la importancia del ahorro, el uso responsable del dinero y la definición de metas desde temprana edad.

Las jornadas fueron interpretadas por Edison Cedeño y se realizaron en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Baní, San Cristóbal, Santiago, Moca, La Romana e Higüey. Asimismo, expertos de Inversiones Santa Cruz abordaron sobre los instrumentos del mercado de valores.

Otra de las iniciativas de Banco Santa Cruz es El Junte Financiero, el primer podcast del país con interpretación en lengua de señas, un espacio creado para conocer los temas más relevantes del sector y la tecnología.

“La educación financiera es uno de los pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad y creemos que debe estar al alcance de todos. Por eso, promovemos iniciativas que brindan conocimiento para que las personas sordas puedan tomar mejores decisiones e integrarse al sistema bien informadas”, sostuvo Laura Valerio, segundo vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional.

Valerio afirmó que este compromiso institucional también se refleja en la cultura interna de la organización.

“A través de un programa de capacitación en lengua de señas hemos formado a más de 100 colaboradores, para ofrecer una atención más inclusiva y accesible para nuestros clientes”, dijo la ejecutiva de la institución.