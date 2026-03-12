Banco Popular presenta campaña institucional “La economía de la bondad”

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano presentó su nueva campaña institucional “La economía de la bondad”, en la que rescata la idea de que el verdadero progreso de un país nace de los actos de altruismo y amabilidad cotidianos de su gente, gestos simples que fortalecen la confianza, construyen comunidad y generan un impacto que trasciende más allá de lo económico.

La campaña parte de una verdad arraigada en la identidad dominicana de que el esfuerzo colectivo es clave para el progreso. En ese acompañamiento mutuo, en los buenos tratos, en la mano que apoya y en la acción solidaria que se multiplica, reside una fuerza transformadora capaz de mover al país hacia adelante.

Con “La economía de la bondad”, el Banco Popular reafirma su visión de una banca responsable, que entiende que el crecimiento sostenible no solo se mide en cifras, sino también en la capacidad de inspirar acciones que eleven la calidad de vida de las personas y fortalezcan el futuro compartido de la nación.

Capital invisible

A través de una narrativa audiovisual cercana y emotiva, que cuenta con la voz del cantante Luis Armando Rivera, el comercial muestra cómo esos actos diarios de empatía y afabilidad constituyen un capital invisible que dinamiza la sociedad, alimenta la esperanza y fortalece el tejido social. Desde esta perspectiva, el valor de la cooperación reditúa confianza, impulsa oportunidades y crea valor compartido.

En este contexto, el Banco Popular se posiciona como ese actor que, desde hace más de 62 años, acompaña de forma constante el bienestar común y el desarrollo sostenible de la sociedad dominicana, celebrando el poder de la benevolencia que surge de manera natural en el dominicano.

“Los momentos desafiantes son los que ponen a prueba la fortaleza de una sociedad. En el Popular creemos que la resiliencia de la República Dominicana y de nuestra gente se construye desde lo cotidiano: desde la solidaridad, la amabilidad, la compasión, la confianza, la generosidad y la capacidad de acompañarnos unos a otros. Todo eso nos moldea y nos hace fuertes, fomenta un entorno colaborativo y motoriza al país”, dijo el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua.

Activo estratégico y ventaja competitiva

Lejos de limitarse a una corriente académica o una teoría económica establecida, esta visión cultural busca reorientar la actividad económica hacia valores como la empatía, la cooperación y el bienestar colectivo, y propone que la solidaridad y la amabilidad pueden convertirse en activos estratégicos y fuentes de ventaja competitiva para un país.

Al promover una lógica donde las relaciones humanas y el compromiso social son centrales, se impulsa un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, en el que la colaboración cotidiana entre ciudadanos, empresas e instituciones se convierte en motor de transformación social y progreso compartido.

Despliegue multicanal

El comercial “La economía de la bondad” tendrá presencia en televisión, radio, medios impresos, plataformas digitales, cine y publicidad exterior, acompañada de un manifiesto que recoge la esencia creativa de la iniciativa.

La campaña fue desarrollada por la agencia Liquid y producida por Kokaleka Film & Post, con el acompañamiento de la Vicepresidencia Ejecutiva de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Popular.