Banco Popular obtiene la certificación Great Place to Work® 2025

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue certificado como Great Place to Work®, consolidando su posición como una de las mejores empresas para trabajar en la República Dominicana, con más del 93% de su fuerza laboral que refleja un alto nivel de satisfacción y orgullo por pertenecer a la organización.

Este logro suma al Banco Popular a una red global de empresas reconocidas por su excelencia en experiencia del empleado y evidencia la coherencia entre la propuesta de valor que la organización financiera diseña para sus colaboradores y la experiencia real en el entorno laboral, confirmando que la institución mantiene altos estándares de confianza, inclusión y desarrollo profesional para sus empleados.

El Popular se posiciona competitivamente frente a los mejores lugares para trabajar en República Dominicana y el Caribe, con resultados sobresalientes en credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo. Además, la certificación se fundamenta en la confianza, el orgullo y la camaradería que comparten los colaboradores, valores que se refuerzan a diario en todos los equipos.

Este reconocimiento no solo valida la cultura corporativa del Banco Popular, sino que también lo posiciona como referente en la gestión del talento humano en el sector financiero nacional, promoviendo prácticas transparentes y competitivas.

Innovación inclusiva

De acuerdo con la distinción otorgada, la cultura organizacional del Popular fomenta la innovación inclusiva (“Innovation By All”), maximizando el potencial humano y promoviendo el crecimiento sostenible.

Además, la certificación respalda el compromiso del banco con la rentabilidad, productividad, eficiencia, satisfacción del cliente, impacto social y resiliencia en el mercado.

Trabajo en equipo como valor y motor

Al conocer el resultado de la distinción Great Place to Work®, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, expresó su sentimiento de orgullo y la certeza de que “el mayor activo de nuestra organización financiera son las personas”.

“Felicito de corazón a todos nuestros colaboradores por hacer posible este logro y agradezco su esfuerzo, compromiso y dedicación. El trabajo en equipo es el valor y el motor que nos impulsa a seguir creciendo y a mantenernos como una organización confiable, innovadora y orientada al bienestar de nuestra gente, nuestros clientes y la sociedad”, dijo el ejecutivo bancario.

Importancia estratégica de esta certificación

Great Place to Work® es una de las más prestigiosas certificaciones a nivel internacional en materia de cultura y clima laboral. Se otorga tras un riguroso proceso de evaluación que mide la percepción de los colaboradores sobre aspectos clave como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

En un contexto donde la confianza y la coherencia son activos esenciales, esta certificación adquiere un valor estratégico, porque significa que el Popular no solo cumple con estándares globales, sino que también demuestra su capacidad para atraer y retener talento, impulsar la innovación y garantizar un ambiente que fomente el bienestar integral de sus colaboradores.

El Banco Popular reafirma la fortaleza de sus políticas de desarrollo profesional, diversidad e inclusión, así como sus programas de bienestar y formación, y su compromiso con la equidad, imparcialidad y justicia en la gestión de talento, con el objetivo de seguir siendo un espacio donde cada colaborador pueda crecer, aportar y sentirse valorado.