Banco BHD respalda a la selección dominicana rumbo al Clásico Mundial 2026

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Banco BHD anunció su participación como patrocinador oficial de la selección de República Dominicana que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, reafirmando su respaldo al deporte que identifica al país.

Como parte de este patrocinio, la entidad financiera presentó la campaña “Clásico de nosotros”, una iniciativa que busca resaltar el orgullo nacional y el apoyo de los dominicanos al equipo que representará la bandera tricolor en el torneo.

La propuesta de comunicación incluye diversas piezas audiovisuales que conectan el béisbol con la identidad cultural dominicana, resaltando cómo este deporte une generaciones y fortalece el sentido de pertenencia nacional.

La vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD, Carolina Ureña Duvergé, explicó que la campaña parte de la idea de que el béisbol forma parte del ADN cultural del país.

Según indicó, el Clásico Mundial se convierte en el escenario donde las expresiones cotidianas de la dominicanidad se trasladan del día a día al terreno de juego.

El patrocinio forma parte de la alianza que BHD mantiene desde hace más de dos décadas con la Major League Baseball, una relación orientada a apoyar el desarrollo del béisbol en el país.

La entidad destacó que el béisbol es una herramienta de cambio social que contribuye al desarrollo de miles de jóvenes dominicanos vinculados a este deporte.

Como parte del acuerdo, el banco también impulsa iniciativas de educación financiera dirigidas a prospectos de las academias de Grandes Ligas instaladas en la República Dominicana.

Desde el inicio de esta alianza, más de 8,600 jóvenes prospectos han recibido capacitación en educación financiera, con la participación también de padres, entrenadores y familiares.

Asimismo, el banco anunció que 200 clientes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de ver en vivo los juegos del equipo dominicano en el LoanDepot Park, sede de algunos partidos del torneo.

La relación entre BHD y la MLB se remonta al año 2005, cuando la institución financiera comenzó a ofrecer charlas educativas a los jóvenes peloteros en las academias del país.

En 2008, esta colaboración se formalizó mediante un acuerdo que convirtió a BHD en el banco oficial de las Grandes Ligas en República Dominicana.

A través de esta alianza, la entidad también ha desarrollado productos financieros vinculados al béisbol, como la tarjeta de crédito MLB BHD, que ofrece beneficios especiales para los aficionados al deporte.

Con estas iniciativas, el Banco BHD reafirma su compromiso de seguir impulsando el béisbol dominicano y de apoyar al equipo nacional en su camino hacia el Clásico Mundial de Béisbol 2026.