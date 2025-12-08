Autoferia Popular cierra con récord histórico: RD$19,000 millones en solicitudes de financiamiento

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– La trigésima Autoferia Popular concluyó con resultados históricos al registrar RD$19,000 millones en solicitudes de préstamos para la adquisición de vehículos nuevos, de acuerdo con datos provisionales ofrecidos por el Banco Popular Dominicano. La cifra corresponde a un total de 9,600 unidades financiadas durante la jornada.

Hasta el momento, la entidad financiera ha aprobado más de RD$7,000 millones del monto total solicitado, lo que evidencia el dinamismo del sector automotriz y la confianza del público en las facilidades crediticias ofrecidas durante el evento.

De manera destacada, más de RD$650 millones fueron destinados exclusivamente al financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos, reafirmando el avance de la movilidad sostenible en la República Dominicana.

En esta edición, el plazo de financiamiento preferido por los consumidores fue la tasa fija de 12.75% a tres años, una de las ofertas más competitivas dentro del abanico de tasas disponibles en la feria.

De izquierda a derecha, los señores José Gautreau, Leonte Brea, Ramón Ernesto Morales, Christopher Paniagua, Omar Rojas y Francisco Ramírez.

La Autoferia Popular 2025 presentó un portafolio de tasas especiales que incluyó desde 7.75% a seis meses, 9.75% a un año, 11.75% a dos años, 12.75% a tres años, 13.75% a cinco años, además de una tasa fija premium para vehículos eco-friendly desde 7.25% a seis meses.

Al igual que en ediciones anteriores, los vehículos tipo SUV encabezaron las adquisiciones, representando el 67% del total. El valor promedio financiado por unidad fue de RD$2.0 millones, con un plazo de siete años como la alternativa más elegida para pagar a largo plazo.

Los clientes también tuvieron la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor del vehículo, con facilidades de pago que inician en enero de 2026 y la opción de abonos extraordinarios sin penalidad.

Los datos revelan que el segmento de compradores más activo estuvo compuesto por personas entre 30 y 40 años, seguido por el rango de 40 a 50. Además, seis de cada diez vehículos fueron adquiridos por hombres.

De izquierda a derecha, los señores Carmen Mejía, Christopher Paniagua, Aníbal Rodríguez y Marielly Figueroa.

Durante toda la feria, los participantes accedieron a diversas modalidades de financiamiento, entre ellas Préstamos 0 Kilómetros, préstamos verdes Hazte Eco, Leasing Popular para profesionales y pymes, y condiciones preferenciales para vehículos usados.

Como parte de los incentivos adicionales de esta versión, tres ganadores recibieron un inicial de hasta RD$500,000, mientras otros cinco fueron premiados con combustible Shell gratis durante un año.

El vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular, Francisco Ramírez, expresó satisfacción por los resultados obtenidos y destacó el impacto económico del evento, al señalar que cada edición impulsa el progreso de miles de familias y empresas.

Ramírez subrayó que esta Autoferia marca un paso decisivo hacia el futuro del sector automotriz, no solo por su alcance financiero, sino también por el impulso que brinda al crecimiento del mercado de vehículos sostenibles.

En esta edición se exhibieron 141 modelos eco: 76 híbridos y 65 eléctricos, lo que representa un aumento de un 68% respecto al inventario disponible en 2022. Esta expansión fortalece los esfuerzos por modernizar el parque vehicular dominicano y promover alternativas más eficientes y seguras.

Finalmente, toda la oferta de vehículos estuvo disponible a través de 32 concesionarios afiliados a ACOFAVE y GUIA, junto a más de 250 distribuidores. Los clientes también pudieron gestionar sus solicitudes a través de Autoferiapopular.com y las oficinas del Banco Popular, garantizando un proceso ágil, moderno y accesible.