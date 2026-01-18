Asistencia del  Abogado Defensor

Por Rommel Santos Diaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho está obviamente centrado en el enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce enel apoyo a un proceso penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho está igualmente fundamentada, sin embargo, en la manera en que las personas acusadas son llevadas ante la Corte Penal Internacional.

El proceso para alcanzar el objetivo incluye la garantía de un debido proceso para todas las personas acusadas ante la Corte Penal Internacional. Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa fuerte e independiente.

La garantía de los derechos del imputado es esencial para el establecimiento de un proceso de defensa fuerte, y los Estados Partes del Estatuto de Roma podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de su sistema de justicia penal.

Los Estados Partes deberán asegurar que sus prácticas referentes a los imputados tomen en cuenta la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en esta área. De lo contrario, podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la Corte.

Cabe señalar que uno de los objetivos del sistema internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas y evitar los actos de retribución colectiva.

Para que lo anterior suceda, los procedimientos de juicio deberán respetar los derechos del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho de hacer uso.

Finalmente, se considera que deberá haber un debido proceso, o los miembros del grupo de la persona acusada se percibirán ultrajadas por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

