Asesinan a puñaladas presunto dominicano en el Alto Manhattan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Cuatro desconocidos vestidos de negro apuñalaron a un hombre, presuntamente dominicano, frente al 141 de la avenida Nagle, entre las calles Arden y Thayer, en el sector Inwood en el Alto Manhattan, causándole la muerte.

La policía persigue activamente a los victimarios que cometieron el hecho a eso de las 4:25 de la madrugada de este domingo.

Según fuentes policiales, los oficiales del Precinto 34 recibieron una llamada al 911 informando de un asalto en curso afuera de un bar, ubicado en la referida avenida.

Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a un hombre no identificado con varias puñaladas. Los servicios de emergencias médicas llevaron a la víctima al Hospital Harlem, donde fue declarado muerto.

No se han realizado arrestos y la investigación continúa en curso, dijeron fuentes policiales.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. También puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.