Arajet incorpora su aeronave número 13 y honra a Puerto Plata con el nombre “Isabel de Torres”

La nueva unidad fortalece la flota más joven de la región y celebra uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– Arajet, la aerolínea bandera dominicana, celebró la llegada de su aeronave número 13, un moderno Boeing 737 MAX 8 bautizado como “Isabel de Torres”, en honor a la icónica loma que domina el paisaje de Puerto Plata y constituye uno de los tesoros ecológicos más valiosos de la región norte.

La aeronave aterrizó por primera vez en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP), donde fue recibida por autoridades locales, representantes del sector aeronáutico y figuras del turismo. El ambiente estuvo marcado por el orgullo y la expectativa que genera este nuevo hito en la expansión de Arajet.

A bordo del vuelo llegó Igor Rodríguez, director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), quien acompañó a la tripulación y destacó el valor que esta incorporación representa para el país. Subrayó que la llegada del avión reafirma el compromiso del Gobierno con una aviación moderna, segura y con altos estándares internacionales.

Rodríguez señaló que el crecimiento de Arajet posiciona a República Dominicana como un referente aerocomercial en la región. Afirmó que cada nueva aeronave impulsa la conectividad, mejora la competitividad y amplía las oportunidades de desarrollo económico.

Por su parte, Manuel Luna, Chief Communications and External Affairs Officer de Arajet, destacó la profunda simbología detrás del nombre escogido. Explicó que la Loma Isabel de Torres es un ícono natural y cultural de Puerto Plata, conocido por su biodiversidad y por ser uno de los principales atractivos turísticos del país.

Luna reafirmó que la visión de Arajet es convertir al país en el hub de precios bajos de las Américas, una meta que se fortalece con cada ampliación de la flota. La nueva aeronave permitirá continuar expandiendo rutas desde República Dominicana hacia mercados clave de Norteamérica, Suramérica y el Caribe.

El director del Aeropuerto Gregorio Luperón, Carlos Rodoli, expresó su satisfacción por recibir la aeronave en POP, destacando que este hito evidencia el crecimiento constante de Arajet desde su lanzamiento. Señaló que el aeropuerto continuará apoyando el desarrollo de la aerolínea y fortaleciendo la conectividad del norte del país.

La Loma Isabel de Torres, situada a más de 800 metros de altura, es un espacio de enorme relevancia ambiental. Su bosque húmedo alberga numerosas especies endémicas y desempeña funciones esenciales en la regulación climática, la protección hídrica y la conservación de la biodiversidad. Además, es uno de los símbolos turísticos más reconocidos de Puerto Plata, gracias a su famoso teleférico y su belleza panorámica.

La llegada del nuevo Boeing 737 MAX 8 contribuye a consolidar la flota más joven de toda la región, permitiendo a Arajet continuar ofreciendo vuelos más eficientes, seguros y sostenibles. La aerolínea reafirma así su compromiso con una operación moderna que reduce el consumo de combustible y disminuye el impacto ambiental.

Desde su fundación en 2022, Arajet ha transformado el mercado aéreo dominicano con una propuesta centrada en calidad, eficiencia y tarifas accesibles. Con bases operativas en Santo Domingo y Punta Cana, la aerolínea continúa expandiéndose y elevando los estándares de conectividad internacional del país.

Con esta nueva adquisición, Arajet continúa su ruta ascendente y consolida un liderazgo que conecta la República Dominicana con el mundo, impulsando el turismo, el comercio y las oportunidades de movilidad.

La incorporación de “Isabel de Torres” no solo fortalece la capacidad operativa de la aerolínea, sino que rinde homenaje a la riqueza natural de la nación, en un gesto que reafirma la identidad dominicana en cada vuelo.

