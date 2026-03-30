Arajet hace realidad sueño de viajar por primera vez a un dominicano de 95 años

Santo Domingo, República Dominicana. – La aerolínea bandera dominicana Arajet, a través de su programa de responsabilidad social “Mi Primer Vuelo”, hizo posible que Estanislao Ureña Ramírez, de 95 años, viajara por primera vez fuera de la República Dominicana, logrando reencontrarse con sus familiares en la ciudad de Nueva York.

La iniciativa, que forma parte de la visión de la aerolínea de democratizar la posibilidad de viajar, busca brindar la oportunidad a dominicanos que nunca han abordado un avión de vivir la experiencia de conocer otros países y culturas, promoviendo así la conexión humana y el acercamiento entre familias.

Para don Estanislao, este viaje representó mucho más que un vuelo, fue el cumplimiento de un sueño largamente esperado, que le permitió no solo reencontrarse con sus seres queridos, sino también conocer por primera vez la ciudad de Nueva York, considerada una de las capitales del mundo, de la mano de su familia y con el respaldo de Arajet.

Desde su creación, el programa “Mi Primer Vuelo” ha impactado a cerca de 1,000 ciudadanos dominicanos, quienes han tenido la oportunidad de viajar por primera vez fuera del país, reafirmando el compromiso social de la aerolínea con el desarrollo humano y la inclusión.

“El caso de don Etanislao es un recordatorio poderoso de por qué hacemos lo que hacemos. En Arajet creemos firmemente que volar no debe ser un privilegio, sino una oportunidad accesible para todos. A través de ‘Mi Primer Vuelo’, seguimos conectando familias, creando experiencias transformadoras y acercando a más dominicanos al mundo”, expresó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

Con este tipo de iniciativas Arajet continúa consolidándose como una aerolínea que no solo conecta destinos, sino también historias, contribuyendo activamente a la inclusión social y al fortalecimiento de los lazos familiares a través del acceso al transporte aéreo.