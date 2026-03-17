Aneury Pilar consolida su liderazgo al repetir como jurado en premios nacionales de eventos

Bartolo García

El productor de eventos Aneury Pilar ha sido seleccionado nuevamente como jurado nacional en los República Dominicana Event Awards, reafirmando su trayectoria y reconocimiento dentro del sector.

Estos galardones, que destacan la excelencia, creatividad y profesionalismo en la industria de eventos del país, contarán por segundo año consecutivo con la participación de Pilar en su panel evaluador.

La iniciativa es impulsada por Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA), una plataforma que promueve la proyección internacional de profesionales vinculados a bodas, eventos y turismo de romance en la región.

En su rol como jurado, Pilar, creador de Puerto Plata Bridal, tendrá la responsabilidad de evaluar junto a otros expertos a los principales exponentes del sector, reconociendo proyectos e iniciativas que impulsan el crecimiento de la industria.

La ceremonia de premiación se celebrará el martes 26 de mayo de 2026 en el Salón Anacaona del Hotel Renaissance Jaragua, donde se darán cita profesionales, empresas y líderes del área.

Los ganadores nacionales tendrán la oportunidad de representar al país en la séptima edición de los Latin American Wedding & MICE Awards 2026, que se realizará en Quito, Ecuador, reuniendo expertos de más de 15 países.

Este evento internacional es considerado uno de los más importantes de la industria, funcionando como una plataforma de reconocimiento y networking para los principales actores del sector en América Latina.

La selección de Aneury Pilar por segundo año consecutivo refuerza su posicionamiento como una figura clave en la industria de eventos, destacando su aporte al desarrollo y proyección del sector desde Puerto Plata hacia escenarios nacionales e internacionales.

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