Andrés Cepeda como embajador cultural de la ciudad

El artista fue reconocido por su trayectoria y aporte a la proyección internacional de la capital colombiana

Bartolo García

Bogotá, Colombia.– La ciudad de Bogotá otorgó un reconocimiento especial al cantante Andrés Cepeda, destacándolo como embajador cultural por su contribución a la proyección internacional de la capital.

El reconocimiento fue entregado por la directora de Turismo de la ciudad, Ángela Garzón, quien valoró la trayectoria del artista y su influencia en la promoción de la identidad bogotana a través de la música.

La distinción se realizó en el marco de un encuentro previo a la Macrorrueda de las Américas 2026, que se celebrará en Corferias, y reunió a inversionistas y empresarios del turismo corporativo.

Andrés Cepeda

Durante la actividad, desarrollada en el Planetario de Bogotá, se resaltó el impacto de Cepeda como figura representativa de la cultura colombiana y su papel en la difusión de la imagen de la ciudad a nivel global.

Ángela Garzón destacó que contar con un artista de su nivel, nominado al Grammy Americano, representa un orgullo para la capital, subrayando que su música ha logrado transmitir la esencia y el espíritu de Bogotá a diferentes generaciones.

Al recibir el reconocimiento, Cepeda expresó su gratitud y reafirmó su vínculo con la ciudad que lo vio crecer, destacando que Bogotá es un espacio de oportunidades y un lugar que pertenece a todos quienes deciden hacerla su hogar.

El homenaje también resalta la consolidación del artista como uno de los principales referentes de la música colombiana, con una carrera respaldada por múltiples premios y una obra que ha trascendido fronteras.

Como cierre del evento, Andrés Cepeda interpretó su tema “Bogotá”, integrando música, identidad y cultura ante los asistentes, reafirmando su compromiso de seguir llevando el nombre de la ciudad a escenarios internacionales.