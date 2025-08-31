Alcaraz, Djokovic y Sabalenka brillan en Nueva York y avanzan a cuartos de final del US Open 2025

Bartolo García

Nueva York. – El US Open 2025 sigue escribiendo páginas memorables y este lunes tres grandes figuras del tenis mundial confirmaron su poderío en la pista dura de Flushing Meadows. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Aryna Sabalenka sellaron su pase a los cuartos de final, cada uno con actuaciones contundentes.

El murciano Carlos Alcaraz se impuso al francés Arthur Rinderknech, un rival de gran estatura y potente servicio, al que doblegó con su característico tenis agresivo y variado. El triunfo del español fue celebrado como una nueva muestra de madurez, pues supo encontrar respuestas en los momentos más apretados del encuentro.

Con esta victoria, Alcaraz se coloca entre los ocho mejores del último Grand Slam del año y sigue firme en su objetivo de conquistar por segunda vez el título en Nueva York. El joven de 22 años fue ovacionado por el público, que ya lo reconoce como una de las caras del tenis moderno.

En otro partido de la jornada, Novak Djokovic dio una auténtica clase magistral de tenis frente al alemán Jan-Lennard Struff. El serbio, que busca ampliar aún más su récord de Grand Slams, no le dio opciones a su rival y lo superó con claridad en tres parciales.

Djokovic lució intratable con su devolución, anulando el poderoso servicio de Struff y demostrando una movilidad en pista que sigue sorprendiendo pese a su veteranía. Con este triunfo, el número dos del mundo avanza a los cuartos de final y se mantiene como uno de los grandes favoritos al título.

El tercer gran festejo de la jornada fue para la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien logró un doble éxito: selló su clasificación a los cuartos de final y aseguró matemáticamente mantenerse como la número uno del ranking mundial, sin importar lo que ocurra en adelante en el torneo.

Sabalenka está a tres partidos de lograr defender su corona en Nueva York. EFE/EPA

Sabalenka, actual campeona del US Open, se impuso con autoridad y celebró con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como ambición. “Es un gran honor mantener el número uno y estar en cuartos de final de mi torneo favorito”, expresó tras la victoria.

La tenista de Minsk sigue mostrando su mejor versión en las pistas duras de Nueva York, con un saque potente y un juego de fondo que la colocan como seria candidata a revalidar su corona. Sus seguidores la alentaron con fuerza desde las gradas del Arthur Ashe Stadium.

Para Alcaraz, el camino en los cuartos de final será exigente, pues enfrentará a un rival con experiencia en estas instancias y con gran capacidad de resistencia física. El español ha dejado claro que confía en su preparación y en su capacidad de responder bajo presión.

Djokovic, por su parte, tendrá un duelo cargado de historia frente a un rival de la nueva generación, lo que aumenta las expectativas de un choque de estilos entre la experiencia y la juventud. El serbio recordó en conferencia que “en Nueva York siempre se escriben grandes batallas”.

En el caso de Sabalenka, su cruce en cuartos de final promete ser uno de los más seguidos de la semana, pues enfrentará a una jugadora que también llega en gran forma tras superar rondas previas con mucha solidez.

Novak Djokovic. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

La jornada en Flushing Meadows fue una demostración de que el tenis de élite sigue ofreciendo espectáculo y emociones, con jóvenes que apuntan a dominar el futuro y veteranos que se resisten a ceder terreno.

El US Open 2025 se encamina a unos cuartos de final vibrantes, donde cada partido podría marcar un capítulo crucial en la historia reciente del tenis. La mezcla de experiencia y juventud garantiza un torneo cargado de adrenalina hasta el último punto.

Los aficionados esperan con ansias los siguientes cruces, conscientes de que lo mejor aún está por venir en esta edición que ya ha dejado duelos memorables y emociones a flor de piel.