ALAVER impulsa educación financiera con programa “Mi primer ahorro” en jornada del Banco Central

Bartolo García

Santiago, República Dominicana.– La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) presentó su módulo educativo “Mi primer ahorro” como parte de su participación en la Semana Económica y Financiera 2026, una iniciativa organizada por el Banco Central de la República Dominicana.

El programa está enfocado en fomentar hábitos financieros saludables en niños y jóvenes, a través de actividades diseñadas para enseñar el valor del dinero y la importancia del ahorro desde edades tempranas.

Durante la jornada, ALAVER desarrolló dinámicas interactivas y ofreció orientación básica sobre el manejo del dinero, utilizando herramientas didácticas que facilitaron el aprendizaje de los participantes de forma práctica y entretenida.

Entre las actividades realizadas, destacó la entrega de alcancías como símbolo del ahorro, incentivando a los niños y adolescentes a iniciar desde temprano una cultura financiera responsable.

Irlonca Tavárez, vicepresidenta de Negocios de la entidad, expresó que esta participación forma parte del compromiso de ALAVER con el desarrollo de la educación financiera en el país, especialmente en las nuevas generaciones.

Asimismo, la entidad fortaleció su cercanía con la comunidad del Cibao, respaldando los esfuerzos del Banco Central para expandir el acceso al conocimiento económico en diferentes regiones del país.

La iniciativa reunió a diversas instituciones del sistema financiero en un espacio educativo que busca formar ciudadanos más conscientes y preparados para tomar decisiones económicas responsables en el futuro.